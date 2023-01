Novak Djokovic, rege absolut la Australian Open după un nou succes: E cea mai importantă victorie din viaţa mea! - Foto

'A fost unul dintre cele mai dificile turnee din viaţa mea date fiind circumstanţele, eu nu am jucat aici anul trecut. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care m-au făcut să mă simt confortabil la Melbourne. E un motiv pentru care am jucat mereu cel mai bun tenis la Australian Open. Doar familia şi echipa mea ştiu prin ce am trecut în ultimele săptămâni. Aş spune că e cea mai importantă victorie din viaţa mea. Ţin să le mulţumesc organizatorilor pentru tot, sper să ne vedem din nou anul viitor', a spus Novak Djokovic după meci.

Tenismanul sârb (5 ATP, favorit nr. 4) a câştigat duminică finala de la Australian Open după ce în ultimul act l-a învins pe grecul Stefanos Tsitsipas (4 ATP, favorit nr. 3) cu 6-3, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5).

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="und" dir="ltr">????2️⃣2️⃣????????❤️ <a href="https://t.co/EozfCqP66s">pic.twitter.com/EozfCqP66s</a></p>— Novak Djokovic (@DjokerNole) <a href="https://twitter.com/DjokerNole/status/1619707140306001920?ref_src=twsrc%5Etfw">January 29, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Djokovic s-a impus după o partidă care a durat trei ore, ambii jucători făcând câte trei duble greşeli, grecul reuşind nu mai puţin de 15 aşi, Djokovic doar 7. Odată cu acest succes, campionul sârb, în vârstă de 35 de ani, care a cucerit pentru a zecea oară trofeul la competiţia de la antipozi, a obţinut al 22-lea său titlu de Mare Şlem, egalând astfel recordul rivalului său spaniol Rafael Nadal. Novak Djokovic este regele absolut al Australian Open, câștigând al 10-lea titlu!

De asemenea, Djokovic va reveni de luni în fotoliul de lider al clasamentului ATP, pe care l-a ocupat anterior timp de 373 de săptămâni (record absolut). 'Nole' nu a putut participa la ediţia de anul trecut a Openului australian, câştigată de Nadal, sârbul fiind expulzat din Australia deoarece nu era vaccinat împotriva Covid-19.

Djokovic are, începând de duminică, 11-2 în meciurile directe cu Tsitsipas, ultimele zece dueluri fiind tot atâtea victorii ale sârbului.

De partea cealaltă, Tsitsipas a jucat pentru prima dată finala de la Australian Open. Grecul a fost semifinalist anul trecut şi a jucat pentru a doua oară în carieră o finală de Mare Şlem, după cea din 2021 de la Roland Garros, pierdută chiar în faţa sârbului.

