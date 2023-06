Djokovic, huiduit la Roland Garros: Nu-mi pasă! Eu doar aştept şi continui să câştig / video

Novak Djokovic a fost huiduit la Roland Garros, înaintea finalei pe care o va juca împotriva tenismanului norvegian Casper Ruud.

Publicul parizian l-a fluierat pe Nole, după ce acesta a solicitat o pauză de toaletă la finalul primului set.

„Nu-mi pasă. Nu este nici prima şi nici ultima dată când voi fi huiduit. Eu doar aştept şi continui să câştig“, a spus Nole.

Novak Djokovic va juca mâine, 11 iunie 2023, a șaptea finală de Roland Garros din carieră. Acesta are, de asemenea, șansa să fie primul tenisman care câştigă 23 de titluri de Mare Şlem

