Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu, președintele PSD, declară, astăzi, că ei - partidul - i-au spus președintelui Nicușor Dan că sunt pregătiți să-și asume guvernarea.

”De ce nu vă asumați funcția de prim-ministru?” a fost întrebat Sorin Grindeanu, președintele PSD, după consultările cu premierul desemnat Eugen Tomac.

”Când am fost la Palatul Cotroceni, i-am spus președintelui că noi suntem gata să ne asumăm acest rol. Am fost împreună cu colegii, parte din ei, astăzi, aici, alături de mine. Domnia sa a afirmat, așa cum v-am spus, în urmă cu două zile, că n-a existat și nu există o majoritate clară formată din partidele pro-europene. Adică PSD, USR, PNL, UDMR și Minorități. Așa cum PSD nu poate prezenta o majoritate clară, formată din aceste partide, așa nici ceilalți nu pot. Eu i-am spus președintelui, la consultările oficiale, că putem încerca să facem acest lucru și nu fugim. Dar n-am putut să-i prezint o majoritate clară” a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat prim-ministru pe Eugen Tomac, care acum caută susținere la partidele parlamentare pentru un Guvern format din miniștri tehnocrați.

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