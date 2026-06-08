Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Politica De ce nu l-a desemnat Nicușor Dan pe Sorin Grindeanu prim-ministru: Eu i-am spus că putem încerca

BREAKING NEWS De ce nu l-a desemnat Nicușor Dan pe Sorin Grindeanu prim-ministru: Eu i-am spus că putem încerca

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 08 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
sorin grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu, președintele PSD, declară, astăzi, că ei - partidul - i-au spus președintelui Nicușor Dan că sunt pregătiți să-și asume guvernarea.

”De ce nu vă asumați funcția de prim-ministru?” a fost întrebat Sorin Grindeanu, președintele PSD, după consultările cu premierul desemnat Eugen Tomac.  

”Când am fost la Palatul Cotroceni, i-am spus președintelui că noi suntem gata să ne asumăm acest rol. Am fost împreună cu colegii, parte din ei, astăzi, aici, alături de mine. Domnia sa a afirmat, așa cum v-am spus, în urmă cu două zile, că n-a existat și nu există o majoritate clară formată din partidele pro-europene. Adică PSD, USR, PNL, UDMR și Minorități. Așa cum PSD nu poate prezenta o majoritate clară, formată din aceste partide, așa nici ceilalți nu pot. Eu i-am spus președintelui, la consultările oficiale, că putem încerca să facem acest lucru și nu fugim. Dar n-am putut să-i prezint o majoritate clară a declarat Sorin Grindeanu. 

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat prim-ministru pe Eugen Tomac, care acum caută susținere la partidele parlamentare pentru un Guvern format din miniștri tehnocrați. 

NOTIFICARE PRIVIND TRANSPARENŢA

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
guvernare
psd
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Politica
Citește mai multe din Politica
Cele mai citite știri
Parteneri

x close