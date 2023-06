Daniel Pancu, căsătorit cu femeia cu care a avut o relaţie scurtă acum 20 de ani: Am mâncat împreună şi asta a fost

La începutul anilor 2000, Daniel Pancu a trăit "o iubire de-o vară" cu Andra Teodorescu. Ulterior, însă, fostul atacant de legendă al celor de la Rapid Bucureşti s-a căsătorit cu Mihaela Stanciu, sora fostului căpitan din Giuleşti, Nicolae Stanciu, cu care are şi doi copii. Cei doi, însă, au divorţat în 2019, iar momentul a fost perfect pentru ca Pancu să reia legătura cu Andra Teodorescu.

"Nu puteam să divorțăm dacă nu exista tensiune în casă. Cum, să ne înțelegem bine și să divorțăm? Am pus punct amândoi. Copiii au fost de acord, chiar dacă erau mici, înțelegeau lucrurile. Cu fosta soție am mai avut o perioadă în care nu am mai locuit împreună, prin 2001-2002. Nu eram căsătoriți, eram iubiți. Am cunoscut-o pe Andra în perioada aia, a fost o iubire de o vară.

Ea avea job-ul în străinătate, am plecat și eu cu fotbalul. În perioada asta, din 2001 până în 2019, sunt 18 ani, cred că ne-am întâlnit de 4 ori, întâmplător. Apoi, destinul ne-a adus din nou împreună. Nu am înșelat-o niciodată (n.r.- pe Mihaela, prima soție) cu Andra, nu există așa ceva. A fost făcută amantă în ziare. Eram un om liber (n.r. - când a reluat relația cu actuala soție), cu acte.

Niciodată nu mă gândeam (n.r.- la o a doua căsătorie). Eram după un meci, eram antrenor la Rapid. Mă gândeam unde să plec în vacanța de iarnă. Mă trezisem dimineața, am văzut un mesaj de la ea, foarte ciudat. Zâmbeam așa. M-a întrebat ce fac. Ce să fac la ora asta? Eram divorțat de 8 luni. I-am spus că stau în pat, am schimbat două mesaje și ne-am întâlnit la prânz.

Am mâncat împreună și asta a fost. Eu nu mă gândeam niciodată la căsătorie, eu știam că e măritată. Nu știam că divorțase de 4 ani. Dacă nu venea pandemia, nu aveam nicio șansă. Am stat un an împreună, ne-am povestit toată viața”, a spus Daniel Pancu, la podcast-ul „Tare de tot”.

