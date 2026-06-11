Costel Fotea: O nouă șansă pentru bolnavii de cancer

Investim în echipamente medicale de ultimă generație pentru pacienții oncologici la Spitalul Județean Galați, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

În lupta împotriva cancerului, fiecare minut contează. De aceea, continuăm să investim în aparatură mecicală de ultimă generație pentru Spitalul Județean Galați, astfel încât pacienții să poată beneficia acasă, la Galați, de tratamente moderne și șanse mai mari la vindecare.

Vom dota, cu fonduri europene, Blocul Operator de Chirurgie cu echipamente performante de ultimă generație care permit intervenții mai sigure, mai precise și mai puțin invazive. De la tehnologii care reduc riscul complicațiilor în timpul operațiilor, până la sisteme moderne pentru tratamente avansate împotriva cancerului, fiecare investiție înseamnă mai multă speranță pentru pacienți și familiile lor. Astfel, vom achiziționa:

-Eletrocauter cu plasmă de argon – reduce sângerările în timpul operațiilor și crește siguranța intervențiilor chirurgicale.

-Stație electgrochirurgicală cu coagulare și disector – permite tăierea și tratarea precisă a țesuturilor, prin proceduri mai puțin invazive.

-Sistem hipertermic pentru chimioterapie (HIPEC) – crește eficiența tratamentului oncologic prin administrarea încălzită a chimioterapiei.

-Aparat de crioblație cu argon lichid - distruge tumori prin înghețare, fără intervenții chirurgicale extinse.

-Videoduodenoscop cu vedere laterală - ajută la depistarea și tratarea minim invazivă a unor forme de cancer digestive și pancreatice.

Acest set de echipamente este, de altfel, parte a unui proiect mai amplu al Consiliului Județean, în valoare de 25 de milioane de lei, derulat prin Programul Sănătate, prin care Spitalul Județean a fost dotat cu aparatură de ultimă generație, pentru a avea aici, laGalați, un Centru regional de excelență în tratarea cancerului.

Sănătatea gălățenilor rămîne o prioritate. Continuăm să investim în spitale, medici și în tehnologie, pentru ca oamenii să promească îngrijire la cele mai înalte standarde.



