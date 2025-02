Corneliu Ștefn: Consultările cu primarii dâmbovițeni cu privire la proiectul bugetului pentru anul 2025

"A fost o întâlnire constructivă, ca în fiecare an, în care am analizat necesitățile financiare, obiectivele principale de dezvoltare a fiecărei localități în parte și am stabilit direcțiile majore pentru anul în curs.

Consiliul Județean este și în 2025 un partener de nădejde al administrațiilor locale și va sprijini proiectele importante pentru dezvoltarea fiecărei comunități dâmbovițene, fie că vorbim despre gradul de urgență al acestora sau despre programele de asocieri ale consiliului.

Concluzia consultărilor este clară: bugetul pe 2025 va fi axat pe dezvoltare. Ținta centrală a Consiliului Județean este să susțină proiectele de infrastructură, sănătate, educație, astfel încât dâmbovițenii să aibă o viață mai bună de la an la an.

Transparența și dialogul cu administrațiile locale sunt esențiale pentru a face din Dâmbovița "casa noastră", a tuturor celor care ne dorim să trăim aici!", a declarat Corneliu Ștefan.

