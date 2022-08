Codrin Ștefănescu s-a certat cu Liviu Dragnea: Mi-a garantat/jurat/ asigurat că se va schimba

„Doi ani i-am stat alāturi cât a fost închis. Executat tot de ai lui, ca să știți exact! Doi ani in care l-am dat exemplu pozitiv. (...) Doi ani in care am luat sute de mii de înjurături pentru el, doi ani in care am fost amenințat, presat, îndosariat! Și n-am dat înapoi! Pentru ca de acolo, din închisoare, unde mergeam regulat sa-l vizitez, mi-a garantat/jurat/ asigurat ca se va schimba”, a zis Codrin Ștefănescu.

Politicianul a mai spus, printre altele:

„Voi, cei care mă criticati ca mā dezic de Dragnea, nu ați fost cu mine nici in luptele cu acest sistem toxic, nici la închisoare la el si nici vânați ca mine de acești ticăloși. Eu am publicat adresa lui de la penitenciar, nu voi! Eu m-am bătut in spațiul public cu toți hastagii, sorosistii și marxiști, nu voi! Voi doar credeți ca poza voastră langa Dragnea o să vă facă brusc consilier, primari sau parlamentari. Si pentru asta renuntati la tot: prietenii, camarazi, patriotism, adevăr, dreptate! Doar in interesul vostru meschin de-a ocupa o functie vremelnică undeva! Ca lumea e proastă si va vota! Vă înșelați! Oamenii stiu adevarul, dar i-au mai dat o șansa pentru că un om ca mine a ținut steagul sus, torța sus, și a garantat că a devenit un om bun. Nu voi!”

„APP înseamnă românism, nu securism! APP înseamnă toți acei români abuzați, hārtuiti, vânați, anchetați si distruși tocmai de sistemul vostru! APP e vocea tuturor românilor batjocoriți și călcați in picioare chiar și azi! APP nu va susține la prezidențiale un “iepuraș” al vostru gen Dragnea, pentru ca voi să faceți loc in turul 2 cui ați stabilit exact! Eu am vrut ca APP să susțină un român independent, civil, hotărât si curajos, neșantajabil si in primul rând de caracter”, a mai zis Codrin Ștefănescu într-o amplă postare pe care o găsiți pe pagina sa de Facebook.

VEZI ȘI: Liviu Dragnea și Alianța pentru Patrie încetează colaborarea

Liviu Dragnea și Alianța pentru Patrie încetează colaborarea.

Liviu Dragnea este istorie pentru Alianța Pentru Patrie, la solicitarea sa expresă. El a cerut să nu-i mai fie asociată/ folosită imaginea și numele în scopuri politice, pentru că nu vrea să aibă probleme cu legea. A motivat solicitarea prin restricțiile impuse de Hotărârile judecătorești, de condamnare și de eliberare din penitenciar.

„Biroul Permanent Național al Alianței Pentru Patrie, a luat act de solicitarea domnului Liviu Dragnea, în cadrul C.E.X. desfășurat la Bacău în data de 18.08.2022, unde a participat ca invitat, prin care a cerut să nu i se mai asocieze imaginea și numele său în comunicatele și acțiunile partidului. Biroul Permanent Național al Alianței Pentru Patrie înțelege că motivarea solicitărilor sale vin în urma situațiilor juridice actuale cu care se confruntă, a hotărârilor judecătorești definitive prin care are interdicția de a fi membru al vreunui partid și de a se implica în politică”, a transmis Alianța pentru Patrie.

Liviu Dragnea mai poate candida la prezidențialele din 2024?

Liviu Dragnea este în libertate din iulie 2021, după ce a stat în penitenciar din mai 2019, pentru pedeapsa de 3 ani și 6 luni pe care o avea de executat după condamnarea definitivă în dosarul angajărilor fictive la DGASPC Teleorman.

Liviu Dragnea nu va mai putea candida la alegerile prezidențiale din 2024, deși atunci îi va expira interdicția de a fi ales. Teoretic, trebuia să stea departe de viața politică până în 2024. Fostul lider PSD are interdicție de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice.

Între timp, mai exact, în iulie 2022, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care instituie interdicția de a candida pentru funcţia supremă în stat pentru persoanele care, la data depunerii candidaturii, au suferit condamnări penale definitive. Așadar, lui Liviu Dragnea, deși interdicția îi expira chiar în anul alegerilor prezidențiale 2024, legea îi interzice să mai candideze pentru cea mai importantă funcție din România.

Rămâne totuși de văzut ce se va întâmpla. Până în 2024 mai este, iar zarurile nu au fost încă aruncate.

Legea are ca obiect de reglementare modificarea art.28 din Legea nr.370/2004, în sensul instituirii interdicţiei de a candida pentru funcţia supremă în stat pentru persoanele care la data depunerii candidaturii au suferit condamnări penale definitive, dacă nu a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie şi dezincriminarea. Legea a fost aprobată de Camera Deputaților pe 8 iunie, cu 223 de voturi „pentru”, unul „contra” și 22 de abțineri.

Proiectul a fost inițiat în 2017 de 36 de parlamentari PNL și USR.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News