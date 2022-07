Chirieac: Ciolacu e un om politic neașteptat de bun și iscusit. Până la chestiunea cu majorarea de taxe și impozite, a condus impecabil PSD / video

Analistul politic este de părere că, până la chestiunea cu majorarea de taxe și impozite, Marcel Ciolacu a condus impecabil PSD. Partidul Social Democrat, de când a venit el la conducere, s-a curățat de baronii cu probleme. A dovedit, spre surprinderea multora, că este „un om politic neașteptat de bun, neașteptat de iscusit, neașteptat de fin în acțiunile sale foarte dure altminteri”, a mai spus Bogdan Chirieac.

„Până la chestiunea cu majorarea de taxe și impozite, Marcel Ciolacu a condus impecabil PSD. De când a fost ales președinte, a câștigat și alegerile. Prin intermediul statului subteran, PSD nu a fost lăsat să vină la guvernare, deși obținuse cel mai mare scor. Marcel Ciolacu a băgat PSD la guvernare, lucru care nu știu dacă a fost o idee bună, dar partidul a apreciat acest lucru.

Marcel Ciolacu a curățat partidul de baronii cu probleme, fără să facă gălăgie și, atenție, fără DNA! Marcel Ciolacu a condus PSD cu multă iscusință. Este un om politic neașteptat de bun, neașteptat de iscusit, neașteptat de fin în acțiunile sale foarte dure altminteri. Și Victor Ponta încercase să curețe partidul, nu i-a reușit însă, dar uite că a reușit Marcel Ciolacu”, a zis Bogdan Chirieac la DC News, în emisiunea „Deferiți mass-media”.

„Dar un lucru nu înțeleg: de ce ai făcut chestiunea asta cu taxele și impozitele? Asta nu înțeleg. O avea totuși ceva în minte. Am încercat să-l întrebăm, dar nu a vrut să ne dea un răspuns. Este interesant de urmărit”, a adăugat Bogdan Chirieac.

Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat luni că în România nu s-au mărit taxe, iar prin modificările fiscale făcute recent de Guvern au fost scoase nişte excepţii din Codul fiscal.



„Ce să fac? Tot timpul să am dreptate, cum am avut şi cu irigaţiile, şi cu marile companii? Câteodată oboseşti să ai dreptate. În acest moment, statul român trebuie să îşi facă treaba. În primul rând, nu s-au mărit taxe, s-au scos nişte excepţii din Codul fiscal, lucru prevăzut în PNRR. Am văzut - şi ceilalţi auditori financiari externi au venit cu aceeaşi soluţie. În primul rând, România să înceapă digitalizarea şi să înceapă să scoată din excepţiile respective", a spus Ciolacu, la sediul central al PSD.



El a adăugat că, în momentul acesta, este rândul statului român „să aibă o colectare mai bună şi să înceapă digitalizarea".



„Ce va fi aplicat de la 1 ianuarie din modificări vom vedea la 1 ianuarie", a susţinut Marcel Ciolacu.

