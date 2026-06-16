China respinge acuzațiile UE privind instruirea soldaților ruși pentru războiul din Ucraina

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China a respins acuzațiile lansate de șefa diplomației UE, Kaja Kallas, potrivit cărora ar fi instruit militari ruși desfășurați ulterior în Ucraina, calificând declarațiile drept „calomnii și denigrări”.

China a dezminţit oficial marţi acuzaţiile şefei diplomaţiei UE, Kaja Kallas, conform cărora ar fi instruit soldaţi ruşi care au fost desfăşuraţi ulterior în Ucraina, transmite AFP.

"Aceste afirmaţii sunt lipsite de orice bază reală. Sunt pur şi simplu calomnii şi denigrări", a declarat în conferinţa de presă obişnuită purtătorul de cuvânt al ministerului de externe de la Beijing, Lin Jian.

Conform unei transcrieri ale sitului de internet al serviciului diplomatic al UE, Kallas, Înalt Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună a Uniunii, a susţinut marţi că deţine "informaţii verificate conform cărora armata chineză a instruit personal militar rus pentru a lupta în Ucraina".

Europenii îi acuză de multă vreme pe chinezi că favorizează eforturile de război ale Moscovei

"Evaluăm cu atenţie implicaţiile", a spus ea, adăugând: "China rămâne un sprijin hotărâtor al războiului dus de Rusia în Ucraina".

Europenii îi acuză de multă vreme pe chinezi că favorizează eforturile de război ale Moscovei, alimentând economia de război rusească prin achiziţii de combustibili fosili şi furnizând componente cu dublă utilizare - civilă şi militară. Europa face presiuni pentru a convinge China să îşi folosească relaţiile cu Rusia pentru a pune capăt conflictului, menţionează AFP în acest context.

Agenţia reaminteşte că ziarul german Die Welt a publicat recent afirmaţia că sute de soldaţi ruşi au participat la sfârşitul anului trecut la programe de instruire ale Armatei de Eliberare a Poporului - denumirea oficială a armatei chineze - în special pentru utilizarea dronelor, la două situri militare din China. Zeci dintre militarii ruşi respectivi au participat ulterior, la începutul lui 2026, la lupte în Ucraina, inclusiv în funcţii de comandă, a arătat publicaţia citată, citând ca surse documente secrete ale unor servicii europene de informaţii.

Un oficial al UE a confirmat în linii mari aceste informaţii săptămâna trecută, sub rezerva anonimatului.

China nu a condamnat niciodată invazia rusă în Ucraina, dar neagă orice implicare în conflict, proclamându-şi neutralitatea şi cerând încetarea ostilităţilor. Beijingul acuză Occidentul că prelungeşte războiul prin furnizarea de armament pentru ucraineni, conform Agerpres.

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