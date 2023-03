Cătălin Moroşanu a spus de ce a ieşit din politică: Cea mai bună decizie din ultimul timp

"Cred că cea mai bună decizie din ultimul timp a fost că m-am lăsat de politică. Am avut și dezamăgiri foarte mari.

Am intrat în politică pentru că am vrut să mă dezvolt personal, am reușit să înțeleg cum funcționează România, am înțeles cum funcționează instituțiile, cum sunt oamenii, cum trebuie să fii empatic, am înțeles mentalitatea fiecăruia, am avut de învățat și nu regret asta.

Decizia asta m-a dus pe drumul meu, să fac ce îmi place mai mult. Deschid o rețea de săli.

Fac ce îmi place. Rătăceam în multe direcții, dar acum am drumul meu, scopul meu în viață. Sunt foarte fericit”, a declarat Cătălin Moroșanu pentru ProSport.

În 2020, Cătălin Moroşanu a fost ales consilier judeţean din partea PNL Galaţi, fiind primul pe listă la alegerile locale. Cu toate astea, în ianuarie 2023 acesta a decis să demisioneze din funcţia de consilier judeţean

"Motivele demisiei sunt de natură personală precum timpul dedicat familiei, sălii de arte marţiale, emisiunilor tv şi promoţiei Dynamite Fighting Show. Toate acestea însumate mă limitează să exercit această funcţie la un nivel normal. Vă mulţumesc pentru toată înţelegerea şi sper ca pe viitor Galaţiul să renască şi să stea în fruntea celor mai puternice judeţe din România”, a explicat Cătălin Moroșan în demisia sa.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News