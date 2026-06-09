Berlinul și Parisul abandonează avionul de luptă franco-german FCAS

Foto: Wikipedia, Future Combat Air System (FCAS)

Berlinul și Parisul au îngropat luni proiectul avionului de luptă franco-germano-spaniol FCAS, blocat de luni de zile pe fondul tensiunilor dintre cei doi constructori responsabili de proiect, Airbus și Dassault.

'Președintele francez și cancelarul german au ajuns la concluzia comună că companiile (Airbus și Dassault Aviation, n.red.) nu au reușit să se înțeleagă cu privire la construcția unui avion de luptă comun', a afirmat guvernul german, potrivit AFP.

'Ei recunosc această realitate. Prin urmare, cancelarul Merz i-a sugerat președintelui Macron să nu mai continue construirea unui avion de luptă comun', a adăugat sursa.

Constatarea este împărtășită și de Palatul Elysee, care a confirmat în cursul serii pentru AFP că Emmanuel Macron și cancelarul german regretă 'imposibilitatea pentru reprezentanții industriei de a ajunge la un acord asupra continuării acestui proiect'.

Airbus și Dassault nu au fost disponibile imediat pentru comentarii.

Anunțul a fost făcut cu două zile înainte de deschiderea marelui salon aeronautic de la Berlin, ILA, unde Merz urmează să se deplaseze miercuri și unde sunt așteptați marii lideri din industria de profil.

În februarie, cancelarul își exprimase deja deschis îndoielile cu privire la viitorul proiectului, înainte ca o misiune guvernamentală franco-germană să fie inițiată pentru a încerca, pentru a câta oară, să-i reconcilieze pe industriașii responsabili de implementarea acestuia.

'Doar Emmanuel Macron mai credea în supraviețuirea FCAS, (Future Combat Air System). Cu cât decizia va fi luată mai repede, cu atât vom pierde mai puțin timp pentru a trece la faza următoare', a reacționat pentru AFP președintele comisiei pentru Apărare și Afaceri Externe din Senatul francez, Cedric Perrin.

FCAS este un sistem care include un avion și drone interconectate

Lansat în 2017 de Macron și de fostul cancelar german Angela Merkel, și extins prin alăturarea Spaniei doi ani mai târziu, FCAS este un sistem care include un avion și drone interconectate printr-un sistem inovator de comunicare digitală, un 'cloud de luptă'.

Gândit pentru a reprezenta coloana vertebrală a puterii aeriene a francezilor și germanilor începând cu anii 2040, Future Combat Air System (sistem de luptă aeriană al viitorului, FCAS) urma să înlocuiască pe termen lung avioanele Eurofighter Typhoon în Germania și Rafale (produs de Dassault) în Franța.

Însă disputa a fost aprigă între Dassault (care reprezenta Franța în proiect) și partenerul său Airbus (care acționa în numele Germaniei și Spaniei).

Dassault Aviation a cerut conducerea proiectului, refuzând să fie doar unul dintre partenerii 'co-co-co' în fața Airbus.

Conform acordurilor existente, Franța, Germania și Spania urmau să contribuie fiecare cu o treime la dezvoltare.

Abandonarea proiectului ar urma să dea o lovitură eforturilor țărilor europene de a coopera mai strâns în domeniul apărării și de a prezenta un front unit, în condițiile în care se confruntă cu o Rusie ostilă și cu degradarea relațiilor cu Statele Unite.

În ciuda deciziei de a renunța la avionul de luptă comun, guvernul german a insistat ca alte componente ale proiectului să continue.

Astfel, Berlinul a afirmat că 'adevăratul nucleu al SCAF trebuie continuat ca un sistem de sisteme european'.

'Este vorba într-un fel de un sistem nervos care face legătura între avioane, drone și alte componente, pentru a forma un ansamblu integrat', potrivit acestuia.

Berlinul precizează că miniștrii francez și german ai apărării 'urmează să formuleze un plan de lucru comun și contemporan pentru cooperarea în industria de apărare, concentrat pe câteva proiecte realiste și relevante', în cadrul consiliului de miniștri franco-german din Germania, în iulie.

La începutul anului, Airbus menționase posibilitatea unei soluții cu două avioane de luptă pentru a încerca să deblocheze situația.

Airbus, orientare spre alți parteneri

Odată cu abandonarea proiectului, rămâne de văzut dacă Airbus se va orienta către alți parteneri.

Posibilitatea ca Airbus să se asocieze cu Italia, Regatul Unit și Japonia, care dezvoltă un alt proiect (GCAP, Global Combat Air Programme), pare puțin probabilă.

În ciuda costurilor în creștere și a semnelor de întrebare privind finanțarea sa, acest program este deja în mare parte structurat, lăsând puțin loc pentru un nou jucător major precum Germania.

O altă posibilitate ar fi un parteneriat cu compania suedeză Saab, cu care conducerea Airbus are o 'relație bună'. Dar această opțiune este puțin probabilă, potrivit unui expert, deoarece 'suedezii produc avioane mici, în timp ce germanii își doresc mai degrabă un avion mare', precizează Agerpres.