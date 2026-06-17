AUR refuză categoric Guvernul Veştea. Petrişor Peiu anunță posibile sancțiuni pentru parlamentarii care se abat de la linia partidului

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Parlamentarii AUR nu vor vota Guvernul Veştea, a subliniat, miercuri, liderul senatorilor partidului, Petrişor Peiu, care a spus că ar putea fi posibile şi sancţiuni în caz contrar.

Liderul senatorilor partidului AUR, Petrişor Peiu, a evidențiat, miercuri, că parlamentarii AUR nu vor vota Guvernul Veştea, fiind și posibile sancţiuni în caz contrar.

Întrebat dacă parlamentarii AUR care ar vota acest Guvern ar fi excluşi sau sancţionaţi, el a răspuns: "Probabil că da, asta nu ştiu, nu pot să o spun înainte".

"Adică să vorbească civilizat şi decent cu noi şi despre noi. Vă spun încă o dată: (AUR) nu va vota acest Guvern. Cum să voteze, din moment ce Nicuşor Dan ne jigneşte de fiecare dată când merge la microfon şi vorbeşte despre noi? La fel a făcut şi celălalt, Eugen Tomac, la fel şi Veştea. Să-şi ceară scuze. Putem să discutăm de la viitoarea desemnare o altă atitudine în momentul în care o să-şi ceară scuze şi faţă de alegătorii noştri".

AUR exclude susţinerea Guvernului Veştea

Petrişor Peiu a declarat că AUR exclude susţinerea Guvernului Veştea: "Bineînţeles că e exclusă, păi ne-a întrebat pe noi când l-a numit pe domnul respectiv?".

El a calificat drept "disperare" schimbarea de atitudine din partea lui Adrian Veştea, care s-ar fi arătat dispus să negocieze cu AUR. "Disperare. Disperare, hai să fim serioşi. 'E dispus'. Cum e dispus? Putea să pună mâna pe telefon să ne sune, putea să ne trimită un e-mail, un mesaj şi să întrebe: 'Vreţi să vorbim mâine la ora patru?' (...) Pe modalitatea asta de desemnare a unui premier, nu putem să negociem, e o chestiune de principiu. Doi - partidele în România trebuie să aibă mesaje limpezi şi clare pentru a avea o ţară previzibilă. Am spus că nu votăm Guvernul Veştea, nu votăm Guvernul Veştea", a declarat Petrișor Peiu.

"Dacă preşedintele Nicuşor Dan îşi moderează discursul şi îl civilizează, devine un discurs decent şi se exprimă corect la adresa tuturor partidelor din România, cel puţin a celor parlamentare, care au în spate nişte voturi, sigur că discutăm. Nu poţi să refuzi dialogul. Nu poţi niciodată să refuzi dialogul. Ceea ce noi îi reproşăm lui Nicuşor Dan este limbajul nepotrivit la adresa unui partid votat de 1.700.000 de oameni", a explicat liderul senatorilor AUR.

Potrivit lui Petrișor Peiu, orice partid respectă principiul de a nu vota un Guvern din care nu face parte. "E totuşi caraghios. Cum să votezi un Guvern din care nu faci parte? Ce control ai asupra acelui Guvern?", a punctat el.

AUR îşi menţine obiectivul de organizare de alegeri anticipate

Senatorul a reafirmat că AUR îşi menţine obiectivul de organizare de alegeri anticipate ca soluţie de ieşire dintr-o situaţie în care nu se pot face majorităţi parlamentare stabile.

"Discuţia pe care o avem acum pleacă de la observaţia că nu există o majoritate clară, transparentă, stabilă, pentru formarea unui Guvern. Care este soluţia democratică de a ieşi dintr-un astfel de impas? Alegeri anticipate. (...) Trebuie să înţelegem cu toţii că partidele trebuie să aibă mesaje limpezi şi clare şi statornice pentru electorat. Nu faci parte din Guvern, nu votezi Guvernul. E un principiu simplu. E în abecedarul oricărui politician. Dacă sunt partide care se mint pe ele şi-şi mint electoratul şi votează Guverne din care nu fac parte, aia nu e o categorie de partid serios", a transmis parlamentarul AUR.