Anamaria Prodan iese la atac: La FCSB le-au zis că cine are contract cu mine nu mai joacă

Întrebată de moderatorul Costin Ștucan de situația lui Ianis Stoica, Anamaria Prodan a răspuns și i-a acuzat pe cei de la FCSB: „Da, normal, Ianis s-a întors la mine. Toți jucătorii mi-au spus: "Ana, au venit în vestiar și ne-au spus că nu mai avem voie să avem contract cu tine" La FCSB, da. "Cine merge cu ea nu mai joacă".

M-au întrebat ce să facă. Le-am zis: "Sunteți cu mine, dar spuneți că nu mai aveți contract, nu are cum să vă verifice nimeni". Câțiva, mai slabi de înger, s-au speriat”, a declarat Anamaria Prodan la GSP Live.

Condiţia lui Gigi Becali pentru a mai investi în transferuri

”Acum doar vând. Fiecare face cum crede el. Războiul bate la poartă, criză mondială, recesiune, energie, curent, lumină stinsă și eu ce să fac? Să dau bani ca să cumpăr jucători? Nu, tată, eu acum doar vând.

Aaa, dacă văd eu, de exemplu, că venim pe locul doi în iarna asta, cu șanse mai mari la campionat, și mai avem perioadă de transferuri, atunci da, mai cumpăr un jucător. Dar dacă sunt pe locul cinci, cum să cumpăr jucători?

Am băut gaz, sunt nebun? Iau lucrurile cum sunt. Asta e, încerc să trag la campionat, dar nu să mai și dau bani”, a declarat Gigi Becali, la Pro Arena.

"I-am distrus pe toți". Când a aflat Anamaria Prodan că Reghe o înșală: Nu aveai voie să apleci capul să te uiți la poalele muntelui

Anamaria Prodan a mărturisit că, în urmă cu mai mulți ani, au apărut primele informații potrivit cărora Laurențiu Reghecampf ar fi fost infidel.

"Atunci, când au început să iasă toți, stăteam cu Laurențiu de vorbă și îi spuneam: "Te rog, oprește-te. Nu voi mai putea face față. Eu sunt singură și am deschis războaie pe fiecare front și nu mai duc". A ieșit Gigi Becali și a zis că are amantă de opt ani, i-a deschis afaceri din banii familiei. E alta (n.r. amantă)… Vuia tot orașul, iar amanta râdea și arăta la tot orașul… și poze", a povestit Anamaria Prodan, în cadrul unui podcast.

"I-am distrus pe toți cei care au vorbit"

"Și atunci i-am spus: "Ai grijă că începi să te clatini din ce în ce mai tare și vezi că nu te distrugi tu, ne distrugi pe toți". S-a liniștit când a plecat din țară, că nu mai aveam cum să rămânem aici. Și am plecat împreună (…) Și-a revenit, am construit de la început tot ce se clătina, am venit cu fier beton, i-am distrus pe toți cei care au vorbit", a continuat impresara, potrivit spynews.ro.

"Nu aveai voie să apleci capul să te uiți la poalele muntelui"

"N-am înțeles lipsa asta acută de mândrie și de bărbație, adică să iei ceva ce au aruncat toți, ceea ce au luat, au consumat și au aruncat și tu să ajungi ultimul, să iei resturile. De ce? Când unde te-am adus eu atât de sus nici măcar nu aveai voie să apleci capul să te uiți la poalele muntelui. Trebuie să te uiți spre cer întotdeauna", a mai povestit Anamaria Prodan.

"Erai Laurențiu Reghecampf, erai soțul Anamariei Prodan. Aveai două fete de se învârteau după soare. Aveai un băiat minunat, aveai un băiat mare din prima căsătorie. Tu trebuia să fii stâlpul acestei familii (…) Am stat lângă el secundă de secundă, verificat la sânge", a mai spus impresara.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News