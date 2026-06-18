Anamaria Gavrilă (POT), decizie după consultările cu Veștea privind noul Guvern: Am stabilit deja cu Nicușor Dan

Gavrilă

Delegația Permanentă Națională (DPN) POT precizează că Anamaria Gavrilă a participat la discuțiile cu premierul desemnat Adrian Veștea în calitate de președinte al Partidului Oamenilor Tineri.

La aceste discuții au fost transmise doar voturile confirmate înainte, nu poziții asumate în numele unor parlamentari care s-au dezis de partid și nu mai reprezintă activ POT.

„POT a transmis o poziție clară, stabilită deja la consultările cu domnul președinte Nicușor Dan: România trebuie scoasă din blocaj, iar orice discuție despre susținerea unui guvern trebuie să țină cont de interesul țării și de votul celor peste 600.000 de cetățeni care au ales POT.

Partidul Oamenilor Tineri nu a anunțat un vot necondiționat, nu a negociat funcții și nu a angajat votul niciunui parlamentar care nu și-a dat acordul.

POT își respectă alegătorii, membrii și parlamentarii care rămân consecvenți mandatului primit. În același timp, partidul nu este responsabil pentru declarațiile unor parlamentari care aleg să se delimiteze de partidul pe listele căruia au ajuns în Parlament.

Pentru POT, dialogul politic înseamnă responsabilitate, condiții clare și respect față de votul primit de la cetățeni”, a transmis POT.

VEZI ȘI: VIDEO / Nicușor Dan, mesaj după informațiile despre discuțiile cu AUR: „L-am desemnat pe Veștea să facă o majoritate”

