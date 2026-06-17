13 milioane de euro caută un proprietar. Câștigătorul loto nu a fost găsit nici după aproape două luni, în Franța / FOTO: magnific.com @mehaniq

Câștigătorul extragerii Super Loto din 24 aprilie nu s-a prezentat încă pentru a-și revendica premiul. Acesta are timp până pe 22 iunie, la ora 23:59, înainte de a pierde uriașul câștig.

Timpul se scurge pentru norocosul câștigător al extragerii Super Loto organizate cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înființarea loteriei franceze, notează 20min.ch.

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Pe 26 aprilie, jackpotul de 13 milioane de euro pus în joc de La Française des Jeux (FDJ) a fost câștigat de o persoană care a ales combinația corectă de numere: 2, 12, 16, 20, 26 și numărul suplimentar 2. Cu toate acestea, până în după amiaza zilei de 16 iunie, jucătorul nu s-a prezentat pentru a-și revendica premiul.

Dacă deținătorul biletului câștigător nu se prezintă la FDJ cu biletul până luni, 22 iunie, la ora 23:59, premiul va fi repus în joc. Din acest motiv, organizatorii au lansat un apel public pentru găsirea câștigătorului.

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„Este excepțional ca o sumă atât de mare să rămână nerevendicată. Sperăm că persoana respectivă va vedea aceste apeluri și își va găsi biletul câștigător”, au declarat reprezentanții FDJ pentru publicația Ouest-France.

FDJ a precizat că biletul câștigător a fost validat la un punct de vânzare fizic din departamentul Orne, fie într-un bar, fie la un chioșc de presă, și nu online.