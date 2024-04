Vrancea, 1% din PIB-ul României. Nicolae Ciucă: Trebuie să ne ducem în fața oamenilor cu cifre

"Știți cât este PIB-ul la Vrancea? 15,9 miliarde de lei, 1% din PIB la nivel național. PIB-ul pe cap de locuitor este 9569 de euro, ceea ce reprezintă un decalaj față de PIB-ul la nivel național, de 46,3%. Salariul mediu net este de 3.221 lei. Dacă ne uităm la creșterea economică pe anul trecut, aici am avut un procent de 3%. Șomajul este undeva la 4%. Numărul de angajați este aproape de 60 de mii", a spus Nicolae Ciucă.

"Trebuie să ne ducem în fața oamenilor cu cifre"

"Trebuie să vedem ce înseamnă mediul privat în Vrancea. M-am uitat la primele 10 firme private din Vrancea. Cifra de afaceri este de 2,5 miliarde de lei, sub 1% din cifra de afaceri la nivel național. Asta spune mult despre argumentele noastre pentru Vrancea liberală. Nu trebuie să ne ducem în fața oamenilor cu acele contraargumente, ci cu cifre concrete și cu ceea ce am făcut noi in administrațiile locale", a mai spus liderul PNL.

La Vrancea, la evenimentul de lansare a candidaților, Ciucă a vorbit și despre modelul liberal în administrație

"Ca peste tot unde PNL a câștigat mandate s-a întâmplat pentru că liberalii au schimbat fața comunelor, a orașelor, a județelor. Venim de la Botoșani și acolo, din păcate , situația nu este mult diferită față de cea din Vrancea. De aceea am decis ca PNL să-și deschidă ușile către oamenii care au performat în domeniile de activitate în care și-au desfășurat activitatea. La Botoșani am venit cu dl. Iftimie, care a performat în mediul de afaceri, este implicat și în fotbal și a ales să intre în teren. Cam același lucru s-a întâmplat și la Focșani deschizând ușa către oameni care activează în sectorul de business. Sunt convins ca este un profil câștigător pentru Primăria Focșani", a spus Nicolae Ciucă.

