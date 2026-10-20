Votul pentru Guvernul Niculescu scoate la iveală un detaliu-cheie. Bogdan Chirieac: Atât putem afla

Ilie Bolojan / FOTO: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat ce ne-ar putea transmite numărul final al voturilor pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu. Le putem interpreta? Putem sesiza anumite trădări, deraieri ale unor politicieni față de linia partidului? Se va crea o imagine mai clară în vederea unor dorite alegeri anticipate?

Întrebat, la Realitatea Plus, ce ne mai poate transmite numărul final al voturilor și dacă vom putea sesiza anumite trădări ale unor politicieni față de linia partidului, analistul Bogdan Chirieac a punctat:

"Sigur vom putea afla numărul de dizidenți din PNL, pentru că putem aduna oficial datele de la PSD, PNL, UDMR, electorii liberi din Parlament în momentul acesta, minoritățile, altele decât cea maghiară, - ar trebui să vedem ce număr de parlamentari ar reieși de aici -, cei care au semnat acordurile de sprijinire a Guvernului Luca Niculescu și, scăzând din ei, vedem câți votează. Vedem cam câți liberali au votat împotriva USR-izării PNL, împotriva lui Bolojan. Atât putem afla.

"Va declanșa moțiunea de cenzură"

Dar, vedeți, nu e relevant numărul de parlamentari cu care va trece Guvernul Niculescu, din următorul motiv: Bolojan dorește ca guvernul acesta să treacă pentru a face rectificarea bugetară. Dânsul va rămâne în opoziție și, atunci când va hotărî, în conformitate cu propriile ambiții politice și propriul său proiect politic - care nu se suprapune neapărat pe proiectul politic al PNL sau al interesului României -, va declanșa moțiunea de cenzură.

AUR a anunțat deja în Parlament că va vota orice moțiune de cenzură va fi depusă împotriva acestui guvern. Nu este niciun fel de problemă pentru PNL și USR să se alăture AUR și să voteze o moțiune de cenzură prin care să trântească Guvernul. Eu nu am alte pretenții de la acest guvern decât să treacă rectificarea bugetară, în așa fel încât Educația, Sănătatea și protecția cetățeanului să își primească salariile în noiembrie și decembrie.”

Cât despre posibilitatea ca postul de șef al PNL, al lui Ilie Bolojan, să aibă de suferit, analistul politic a spus că acest lucru nu se va întâmpl: "Nu va suferi în niciun fel".

Reamintim că PNL a decis, sâmbătă, în ședința Biroului Politic Național, să voteze pentru învestirea Guvernului Niculescu în Parlament. Ilie Bolojan a spus, atunci, că această decizie "nu ar fi fost acordată în condiţii normale”, dar "țara are nevoie de un Guvern funcțional pentru a evita intrarea în colaps".

Ilie Bolojan, acord cu Luca Niculescu

În urmă cu o zi, Ilie Bolojan a anunţat că a semnat acordul cu premierul desemnat, Luca Niculescu, "necesar pentru ca ordonanțele care trebuie date, - de exemplu, pentru rectificările bugetare - să poată fi aprobate în Parlament.

De asemenea, pentru ca ordonanțele care vin în pregătirea bugetului pe 2027 să poată fi date și aprobate în Parlament, iar bugetul pe 2027 să fie un buget care răspunde necesităților României și păstrează țara pe traiectoria fiscală pe care ne-am angajat.

De exemplu, una dintre clauze este să avem un deficit bugetar anul viitor în scădere și să ajungem la maxim 5,3%, ceea ce este ținta pe care România și-a asumat-o în anii trecuți", a mai declarat Ilie Bolojan.

Vot în Parlament pentru învestirea Guvernului Niculescu

Astăzi, începând cu ora 14:00, va avea loc în Parlament votul pentru învestirea noului guvern, după cea de-a doua zi de audieri. PSD are în Guvern 11 miniștri și unul delegat, restul fiind independenți.

Ieri, în prima zi de audieri în comisii, și-au prezentat priorităţile din mandat 13 membri ai Cabinetului. Toți au primit avize pozitive. Aceștia sunt:

Marcel-Alexandru Stoica - propus ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Ştefan-Radu Oprea - propus ministru al Apărării Naţionale

Daniel Zamfir - propus ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

Dumitru Chisăliţă - propus ministru al Energiei

Florin Barbu - propus ministru al Agriculturii

Costinel-Bogdan Dumitru - propus ministru delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială

Alexandru Nazare - propus ministru al Finanţelor

Valentin-Sorin Costreie - propus ministru al Educaţiei şi Cercetării

Sorin-Gabriel Ionescu - propus ministru delegat pentru Învăţământul Preuniversitar

Marian Neacşu - propus viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Interne

Ştefan-Ovidiu Popa - propus ministru al Transporturilor şi Infrastructurii

Natalia-Elena Intotero - propusă ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan - propusă ministru al Culturii.

Audierile în comisii continuă, astăzi, cu alţi cinci miniştri propuşi:

Radu Marinescu - propus ministru al Justiţiei

Alexandru-Mihai Ghigiu - propus ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Sebastian-Dănuţ Neculăescu - propus ministru al Afacerilor Externe

Petre Florin Manole - propus ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

Alexandru-Florin Rogobete - propus ministru al Sănătăţii.

Joi, premierul desemnat, Luca Niculescu, a depus lista Cabinetului cu cei 18 miniştri miniștri propuși.

Membrii Guvernului propus

- prim-ministru - Luca Niculescu (independent)

- viceprim-ministru şi ministru al Afacerilor Interne - Marian Neacşu (PSD)

- ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Ştefan Ovidiu Popa (PSD)

- ministrul Finanţelor - Alexandru Nazare (independent)

- ministrul Afacerilor Externe - Sebastian-Dănuţ Neculăescu (independent)

- ministrul Justiţiei - Radu Marinescu (PSD)

- ministrul Apărării Naţionale - Ştefan Radu Oprea (PSD)

- ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului - Daniel Cătălin Zamfir (PSD)

- ministrul delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială - Costinel Bogdan Dumitru (independent)

- ministrul Energiei - Dumitru Chisăliţă (independent)

- ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Florin Ionuţ Barbu (PSD)

- ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Natalia Elena Intotero (PSD)

- ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - Marcel Alexandru Stoica (PSD)

- ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Alexandru Mihai Ghigiu (PSD)

- ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale - Petre Florin Manole (PSD)

- ministrul Sănătăţii - Alexandru Florin Rogobete (PSD)

- ministrul Educaţiei şi Cercetării - Valentin Sorin Costreie (independent)

- ministrul delegat pentru Învăţământ Preuniversitar - Sorin Gabriel Ionescu (PSD)

- ministrul Culturii - Ioana Ruxandra Victoria Ciocan (independent)