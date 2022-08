VIDEO: Nunta lui George Simion. Ce nu s-a văzut la TV, imagini din culise

DC News v-a transmis astăzi, 27 august 2022, cele mai importante momente de la nunta liderului AUR, George Simion, cu Ilinca Munteanu. Evenimentul a avut loc în comuna Măciuca din județul Vâlcea, iar organizatorii au așteptat 10.000 de invitați.

Adevăratul număr de participanți a fost, în realitate, mult mai mic. Pentru imagini exclusive de la fața locului și detalii care nu s-au văzut la televizor, puteți urmări videoclipul de mai jos:

Citește și:

George Simion vrea șase copii cât mai repede: Am vorbit cu mama, cu soacra și cu mătușa să participe la creșterea lor

"Când aveam 18 ani, tata mi-a spus să am grijă cu fetele. Nu mi-a dat alte sfaturi, practice. Asta am învățat eu, personal. Nu vreau să mă laud, nu e frumos… Pot să zic că aș fi dibaci. Fiind în postura de lider, de om care conduce în colectivul din care face parte, nu am stat să cuceresc efectiv femeile. Cu Ilinca am avut o problemă. Ea, probabil, adică sigur, că am vorbit după cu ea, credea că sunt un afemeiat. Ea s-a ferit foarte mult de mine', a declarat George Simion pentru Fanatik.

Vezi și: Bulai, despe nunta lui Simion: E jenant! Va fi contraproductiv pentru AUR, electoral vorbind

"Am vorbit cu mama soacră, cu mama, cu mătușa să participe la creșterea copiilor"

"Ilinca este iubita perfectă, dragostea așteptată. M-a cucerit deșteptăciunea, istețimea. Eu am fost cu multe fete, dar vă spun, frumusețea este trecătoare. La 40 de ani, ce faci? Că se duce frumusețea. Eu vreau să fac copii cu cineva care este o mamă bună, inteligentă, cu o parteneră. Nu pot să fiu cu o fată care nu gândește.

Prima oară ea a zis că vrea doi copii, acum ea vrea copiii cât mai repede. Undeva spre patru, eu zisesem că vreau șase. Acum vom vedea. Ei îi plac foarte mult copiii, eu o să fiu foarte mult plecat de acasă, așa că ar fi o idee foarte bună să îi facem repede. Dacă ne ajută Dumnezeu să îi creștem…

Am vorbit și cu mama soacră, și cu mama, cu mătușa să participe și ele la creșterea copiilor, să nu fie doar pe Ilinca treaba asta. Să fie bunice. Ne-am gândit și la nume pentru primul copil. Dacă e băiat, va fi Radu, dacă e fetiță, Maria', a mai dezvăluit George Simion, pentru sursa citată anterior.

Vezi și: Ce nu știai despre Măciuca, localitatea în care va avea loc nunta lui George Simion. Adrian Ursu, cinci adevăruri

"Suntem de un an împreună"

"Ne-am cunoscut când ea era voluntar în campania mea de la europarlamentare, în 2019, când am fost candidat independent. Nu ne-am observat reciproc pe atunci. Mi-amintesc ziua când am cucerit-o. Eram în Căsuța Călușarilor de aici, din Măciuca. Eu trebuia să dorm la Craiova, dar m-am întors aici pentru ea. Am stat o noapte întreagă de povești. Atunci a fost primul nostru sărut. Era luna octombrie, anul trecut. Suntem de un an împreună, dar am vrut amândoi să ne căsătorim, deci nu e din grabă nunta", a mai dezvăluit George Simion.

Vezi și: Ce se ascunde în spatele nunții lui George Simion. Bogdan Chirieac: Un eveniment politic major. Alternativa la putere

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News