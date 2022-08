Bulai, despe nunta lui Simion: E jenant! Va fi contraproductiv pentru AUR, electoral vorbind

”E cumva, din punctul meu de vedere jenant. Am așteptări mari de la AUR. E criză, explodează prețurile, sunt doar două partide în opoziția parlamentară: unul care nu și-a găsit orizontul deloc, este vorba de USR... și AUR care de ceva vreme excelează doar pe ideea nunții lui Simion. E chestia aia, țara arde și baba se piaptănă. Crezi că ăla care a plătit de două ori factura și nu poate să își plătească rata la casă cade pe spate că e nunta frumoasă la Simion? Din punctul meu de vedere, va fi contraproductiv pentru AUR, electoral vorbind”, a declarat Alfred Bulai, la DCNews TV.

"Dacă vrea Becali, mâine scoate 50 de mii de oameni, dacă le dă mâncare"

Referitor la numărul de persoane prezente la nunta anului, Alfred Bulai a declarat:

”Dacă vrea Becali, mâine scoate 50 de mii de oameni, dacă le dă mâncare... Aici numărul nu e atât de important, cât cine vine. Că dacă vine tot Guvernul, 100 de parlamentari și invitați de marcă externi, da, jos pălăria. Probabil că vor fi prezenți politicieni care se duc pe acolo, nu e exclus. Sunt o groază de politicieni care sunt pe lista de transferuri pe la toate partidele - și de la PSD, și de la PNL - și care încearcă să cultive o relație de backup (n.r. de rezervă) cu AUR, pentru că unii dintre ei se așteaptă ca AUR să aibă un rezultat foarte bun. AUR, la rândul lui, va avea multe posturi libere, va scăpa și el de niște oameni...”, a declarat Alfred Bulai.

Citește și:

Dan Diaconescu, naş de cununie pentru George Simion

Vineri, George Simion și iubita sa, Ilinca Munteanu şi-au spus DA în fața ofițerului de stare civilă. Martor le-a fost chiar fostul patron OTV Dan Diaconescu care le va fi şi naş la cununia religioasă. În total, liderul AUR şi iubita lui vor avea zece perechi de naşi.

”Am interdicție în a da declarații. Din fericire, nu am interdicție în a fi martor pentru George și Ilinca. E un pas mic pentru mine, dar un salt mare pentru România. O să vedeți”, a spus Dan Diaconescu, potrivit România TV.

Întrebat ce dar le va oferi celor doi însurăței, Dan Diaconescu a răspuns: ”Rămâne secretul meu și al lui George și al Ilincăi.”

Și liderul AUR, George Simion a vorbit despre darul de la fostul patron al OTV. ”Domnul Diaconescu ne-a dat un dar prețios: ne-a dat sfaturi cum să ne protejăm de sistemul mafiot care conduce România de 32 de ani”, a spus Dan Diaconescu... mai mult AICI.

Sursa foto: Facebook Robert Turcescu

Vezi și:

George Simion vrea șase copii cât mai repede: Am vorbit cu mama, cu soacra și cu mătușa să participe la creșterea lor

"Când aveam 18 ani, tata mi-a spus să am grijă cu fetele. Nu mi-a dat alte sfaturi, practice. Asta am învățat eu, personal. Nu vreau să mă laud, nu e frumos… Pot să zic că aș fi dibaci. Fiind în postura de lider, de om care conduce în colectivul din care face parte, nu am stat să cuceresc efectiv femeile. Cu Ilinca am avut o problemă. Ea, probabil, adică sigur, că am vorbit după cu ea, credea că sunt un afemeiat. Ea s-a ferit foarte mult de mine', a declarat George Simion pentru Fanatik... citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News