George Simion vrea șase copii cât mai repede: Am vorbit cu mama, cu soacra și cu mătușa să participe la creșterea lor

"Când aveam 18 ani, tata mi-a spus să am grijă cu fetele. Nu mi-a dat alte sfaturi, practice. Asta am învățat eu, personal. Nu vreau să mă laud, nu e frumos… Pot să zic că aș fi dibaci. Fiind în postura de lider, de om care conduce în colectivul din care face parte, nu am stat să cuceresc efectiv femeile. Cu Ilinca am avut o problemă. Ea, probabil, adică sigur, că am vorbit după cu ea, credea că sunt un afemeiat. Ea s-a ferit foarte mult de mine', a declarat George Simion pentru Fanatik.

"Am vorbit cu mama soacră, cu mama, cu mătușa să participe la creșterea copiilor"

"Ilinca este iubita perfectă, dragostea așteptată. M-a cucerit deșteptăciunea, istețimea. Eu am fost cu multe fete, dar vă spun, frumusețea este trecătoare. La 40 de ani, ce faci? Că se duce frumusețea. Eu vreau să fac copii cu cineva care este o mamă bună, inteligentă, cu o parteneră. Nu pot să fiu cu o fată care nu gândește.

Prima oară ea a zis că vrea doi copii, acum ea vrea copiii cât mai repede. Undeva spre patru, eu zisesem că vreau șase. Acum vom vedea. Ei îi plac foarte mult copiii, eu o să fiu foarte mult plecat de acasă, așa că ar fi o idee foarte bună să îi facem repede. Dacă ne ajută Dumnezeu să îi creștem…

Am vorbit și cu mama soacră, și cu mama, cu mătușa să participe și ele la creșterea copiilor, să nu fie doar pe Ilinca treaba asta. Să fie bunice. Ne-am gândit și la nume pentru primul copil. Dacă e băiat, va fi Radu, dacă e fetiță, Maria', a mai dezvăluit George Simion, pentru sursa citată anterior.

"Suntem de un an împreună"

"Ne-am cunoscut când ea era voluntar în campania mea de la europarlamentare, în 2019, când am fost candidat independent. Nu ne-am observat reciproc pe atunci. Mi-amintesc ziua când am cucerit-o. Eram în Căsuța Călușarilor de aici, din Măciuca. Eu trebuia să dorm la Craiova, dar m-am întors aici pentru ea. Am stat o noapte întreagă de povești. Atunci a fost primul nostru sărut. Era luna octombrie, anul trecut. Suntem de un an împreună, dar am vrut amândoi să ne căsătorim, deci nu e din grabă nunta', a mai dezvăluit George Simion.

42 de nași și peste 10.000 de invitați

Accesul celor peste 10.000 de invitați la nunta lui George Simion se va face ca la festival, pe bază de brățară. ”Cei care s-au înscris deja, vă rugăm să ridicați brățările până duminică pentru a vă ușura accesul în zona nunții noastre”, a scris, joi după-amiază, George Simion pe contul său de Facebook. Și dacă credeați că totul se oprește aici, aflați că George și Ilinca vor avea 42 de nași.

Pentru cei care nu au cu ce să ajungă la nunta sa, Simion a anunțat că pune la dispoziție autocare.

”În momentul de față sunt aproximativ 10.000 de oameni care s-au înscris, din ce am vorbit cu organizatorii. Pentru că evenimentul este realizat de o echipă de organizatori profesioniști. E ca un festival în are liber. Este o curbă a înscrierii participanților. În primă fază vin cei foarte interesați, după se ponderează înscrierile. Iar undeva cu două săptămâni înainte, reîncepe o curbă ascendentă. Ne așteptăm pe la 15.000 – 20.000 de oameni, așa a fost gândit.

Festival cu mâncare gratis

Totul este dispus în interiorul unui perimetru, un câmp din vecinătatea unui resort. Evenimentele acolo vor avea loc. Lângă scenă și o zonă de servire a produselor alimentare. Nu își va cumpăra nimeni nimic. Toți oamenii care vin primesc mâncare și băutură din partea organizatorilor. Nu sunt foarte mari cheltuielile. Sau nu așa mari pe cât par. Nu va fi un meniu extraordinar de complex. Vor fi grătare, va fi bere la pahar, vin. Totul e gândit ca o petrecere câmpenească.

Au fost foarte mulți oameni și foarte multe companii care au vrut să ofere produse alimentare pentru eveniment. Iar din punctul ăsta de vedere lucrurile s-au optimizat foarte bine. Mai sunt și donații ale prietenilor apropiați. Ale nașilor, sunt 42 de nași totuși la nuntă” a spus, ieri, un consilier al lui George Simion, la RomâniaTV.

