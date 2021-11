Vicol spune care este motivul pentru care PSD a făcut alianţă cu PNL: Nu mai meritam nici măcar un vot dacă nu o făceam

"Toată lumea a condamnat PSD-ul că a făcut alianţă cu PNL. Noi nu am făcut alianţă cu PNL-ul din dragoste pentru PNL. Am făcut-o pentru că nu mai puteam sta, efectiv, pe margine. Puteam să stăm şi să vedem cum creştem în sondaje pe ceea ce greşeau ei sau pe ceea ce nu făceau ei bine pentru România. Dar atunci eram un partid oportunist care nu mai merita nici măcar un singur vot. Dacă nu alegeam să pierdem, poate, din numărul de voturi, să fim înjuraţi de oameni, de electorat, pentru că am făcut această alianţă, dar omul care ne înjură astăzi poate mâine va avea un lucru bun în plus datorită acestei alianţe. Eu, personal, aşa văd lucrurile.

În momentul în care îţi asumi o guvernare în această perioadă critică pentru România – avem această criză sanitară care nu a fost gestionată cum trebuie, avem o campanie de vaccinare eşuată, nu sunt de acord cu certificatul verde atât timp cât condiţionează dreptul omului la muncă, dar vreau ca oamenii să se testeze – atât timp cât această alianţă poate să facă ceva bun, constructiv, pentru România, lumea trebuie să înţeleagă că este un lucru bun pentru noi toţi, până la urma urmei. Avem probleme sociale foarte mari, iar acest lucru a fost promovat încă de la începutul negocierilor în această alianţă. Trebuie făcut un echilibrul între problemele sociale reale din România şi ceea ce se întâmplă la nivel mondial", a explicat deputatul PSD Laura Vicol la DC News.

VIDEO:

De ce ”deranjează” Laura Vicol, președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților

„Sunt obișnuită să fiu o țintă. Nu intru în jocul pe care ei îl fac. Până la urmă, politicul este o artă, o artă a posibilului și important este să găsim soluții posibile pentru a dărâma imposibilul. Nu sunt adepta compromisului și probabil deranjează acest lucru. Cred că fiecare trebuie să meargă pe drumul lui, drumul pe care l-a ales. Eu aleg să merg pe drumul meu, cred în dreptate și cred într-o luptă dreaptă cu cei care se pun contra dreptății”, a spus Laura Vicol în cadrul interviului acordat DCNews.