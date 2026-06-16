Un artist rus, critic al lui Vladimir Putin, a fost ucis în Polonia

Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Un artist rus cunoscut pentru criticile la adresa lui Vladimir Putin a fost găsit împușcat în Polonia, în circumstanțe care sunt deocamdată neclare.

Un artist rus cunoscut ca un critic vehement al preşedintelui Vladimir Putin a fost împuşcat în estul Poloniei, a anunţat luni poliţia conform dpa. Autorităţile poloneze, care nu au precizat identitatea victimei, consideră că a fost vorba de un asasinat.

Bărbatul în vârstă de 44 de ani a fost lovit de mai multe gloanţe la Biala Podlaska, la circa 35 de km de frontiera cu Belarusul, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei din regiunea Lublin agenţiei poloneze PAP, preluată de dpa. Circumstanţele par să indice un atac planificat, dar anchetatorii nu au stabilit încă mobilul, iar cel care a tras nu a fost prins, a afirmat sursa oficială respectivă.

Presa de opoziţie din Rusia şi Belarus l-a identificat pe cel ucis ca un artist şi caricaturist care îi portretiza satiric pe Putin, pe preşedintele belarus Alexandr Lukaşenko şi pe dictatorul sovietic Iosif Stalin. El trăia în exil, în Polonia, din 2021, conform Agerpres.

Cazul nu este unul izolat, în ultimii ani mai mulți artiști care au exprimat poziții critice sau nealiniate cu discursul oficial de la Kremlin, precum comediantul Nurlan Saburov, au întâmpinat probleme, restricții sau sancțiuni.

Un comediant a primit o interdicție de 50 de ani de a intra în Rusia

Autoritățile ruse au decis să impună o interdicție de 50 de ani în Rusia comediantului kazah Nurlan Saburov. Motivul? Încălcarea regulilor de migrație și taxare, dar și comentarii critice legate de invazia Rusiei în Ucraina. Decizia a venit brusc și a stârnit reacții în mediul online și în presa internațională.

Saburov a fost oprit la Aeroportul Vnukovo din Moscova, după ce a sosit din Dubai. Aici i s-a adus la cunoștință interdicția de 50 de ani. Comediantul locuia în Rusia din 2014, dar relația sa cu autoritățile se tensionase treptat.

Potrivit Moscow Times, decizia de a-i interzice accesul a fost justificată de Kremlin ca fiind „în interesul securității naționale” și pentru „protejarea valorilor tradiționale”.

Nurlan Saburov este cunoscut pentru show-ul său de succes pe YouTube, „What Came Next?” („Ce a urmat?”), și pentru umorul său care adesea pune în discuție subiecte sensibile. În trecut, mai multe spectacole de stand-up ale lui în Rusia au fost anulate, organizatorii invocând „circumstanțe neprevăzute”.

Potrivit ziarului Kommersant, anulările au început în decembrie, după ce publicul a reacționat negativ la o glumă din 2022 despre rușii care ar încerca să fugă de mobilizare trecând în Kazahstan.

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