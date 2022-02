Ucraina- "dacă e să cădem, măcar să cădem cu toţii". Dungaciu, singurul scenariu posibil de război: Este de coșmar

Prezent în emisiunea "Jurnalul de seară" de la Digi24, Dan Dungaciu a fost destul de tranşant atunci când şi-a exprimat părerea despre un posibil scenariu de război. Acesta crede că discursul lui Joe Biden nu aduce, pe alocuri, nimic nou. Singura noutate s-a simţit în ton şi-n nuanţe, atunci când preşedintele american a încheiat un discurs care a început destul de abrupt ("Cine se crede Putin?") pe o notă care lasă, cumva, o uşă deschisă şi invită la diplomaţie. "Ce a spus preşedintele american legat de invazie şi de dorinţa Federaţiei Ruse de a acumula noi teritorii s-a spus şi înainte de recunoaşterea independenţei celor două republici. Nimic nou! Cred că Biden nu era atât de sigur dacă invazia s-a decis la Moscova. Şi eu sper că nu! Au fost anunţate sancţiunile, dar finalul mesajului a fost că diplomaţia mai are o şansă şi că ar trebui să se meargă pe această cale. Un discurs care a început destul de dur se termină, totuşi, într-o notă care lasă o uşă deschisă. Ce cred eu este că dincolo de aceste sancţiuni care au fost lansate şi care sunt în sincron cu ceea ce a anunţat şi Uniunea Europeană anterior, vom avea negocieri în continuare. Nu am avut senzaţia că ce s-a întâmplat la Moscova este chiar începutul invaziei anunţate de multă vreme. Am sentimentul că în acest moment, domnul Putin, când a văzut că Acordurile de la Minsk, adică acea garanţie că Ucraina nu intră în NATO, nu mai sunt valabile, a trecut la pasul doi. Prin pasul doi a făcut o mişcare spre Ucraina, După o rundă lungă de negocieri eşuate şi un eşec al diplomaţiei europene, urmează faza a doua de negocieri." este de părere expertul în geopolitică.

”Dacă e să cădem, măcar să cădem cu toţii”

"Ceea ce transmite, de fapt, Federaţia Rusă, prin anexarea celor două teritorii, este că s-ar putea ca în Ucraina, care a respins Acordurile de la Minsk, cineva să facă presiuni iar Ucraina chiar să se gândească să intre cu armata pe teritoriile celor două republici independente. Dacă se va întâmpla aşa, Federaţia Rusă va merge mai departe. Indiscutabil. Este singurul scenariu posibil de război, ca Ucraina să intre cu armate regulate în teritoriile celor două republici. Atunci, Rusia se va duce şi, clar, va fi sfârşitul realităţii Ucrainei. Este un scenariu de coşmar. Rusia pentru asta se duce! Vă reamintesc: cancelarul german Scholz, preşedintele Macron au fost la Kiev, la Moscova, au discutat cu ambii lideri. Zelenski chiar a spus că Acordurile de la Minsk nu fac două parale. Din punctul acesta de vedere, Ucraina nu cred că s-a comportat tocmai politicos cu liderii europeni. Un asemenea scenariu poate presupune că Ucraina spune: dacă e să cădem, măcar să cădem cu toţii." a completat Dungaciu, la Digi24.

