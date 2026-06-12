Trump a desemnat un procuror din New York pentru a conduce permanent serviciile de informații

Opoziția se teme că Trump s-ar putea folosi de Direcția Națională de Informații pentru a desfășura operațiuni de răzbunare politică

Donald Trump a anunțat că l-a ales pe procurorul newyorkez Jay Clayton pentru a conduce permanent serviciile americane de informații, după interimatul asigurat de un om de afaceri apropiat liderului de la Casa Albă.

Spre deosebire de Bill Pulte, al cărui mandat este doar temporar, numirea lui Jay Clayton în funcția de 'Director al Informațiilor Naționale' va trebui să fie confirmată de Senat.

Candidatul lui Donald Trump pentru a deveni 'șeful spionilor' americani a condus puternica Comisie de Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) în timpul primului mandat al președintelui republican.

Din primăvara anului 2025, el este procuror într-una dintre cele mai puternice funcții de magistrat din țară, cea de procuror al Districtului de Sud din New York, o funcție pe care Donald Trump încercase deja, fără succes, să i-o încredințeze în timpul primului său mandat.

Acest sector acoperă în special Manhattanul și gestionează, din acest motiv, numeroase cazuri financiare de foarte nivel înalt.

Numirea interimară a lui Bill Pulte, fără experiență anterioară în comunitatea de informații, într-o poziție de supraveghere a agențiilor precum CIA, i-a înfuriat pe democrați și a provocat rezerve în rândul unor republicani.

Donald Trump i-a cerut să reducă personalul și a exclus o numire permanentă, argumentând că un rol temporar ar asigura o eficiență mai mare.

Opoziția se teme că președintele american s-ar putea folosi de Direcția Națională de Informații pentru a desfășura operațiuni de răzbunare politică sau de perturbare a alegerilor, precizează Agerpres.