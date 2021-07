Tensiuni în PNL. Herjeu: Am senzația că Orban și Cîțu vor fi nevoiți să se retragă

Radu Herjeu a comentat, ironic, tensiunile de la vârful PNL, dintre Florin Cîţu şi Ludovic Orban, contracandidaţi pentru şefia PNL. Cei doi continuă să se atace în şedinţele de partid la care participă în această perioadă, aruncându-şi săgeţi aproape în fiecare zi.

"La halul în care au adus PNL-ul prin scandalurile ignobile în care l-au târât în războiul lor, am senzația că Orban și Cîțu vor fi nevoiți să se retragă, pentru a lăsa un al treilea să strângă toate voturile celor bucuroși că au scăpat de circ fratricid.

Că l-o chema Dan, c-o fi Robert, c-o fi Siegfried...

Eu nu știu cum o să se mai suporte după aceea în partid, dar hei... caracterul mai mult încurcă în politică, nu?", a scris Radu Herjeu pe Facebook.

Orban, după afirmația lui Cîțu: Am fost sac de box pentru mulți colegi

Președintele PNL i-a răspuns, marți, premierului Florin Cîțu, care a spus că PNL este condus dictatorial, spunând că puține au fost perioadele în care în partid să fie mai multă democrație și că, deși a fost „sac de box”, nu a ripostat.

Întrebat ce părere are despre afirmația lui Florin Cîțu care a spus că PNL este condus într-un mod dictatorial, Ludovic Orban a ripostat: „e o glumă, mă cunoașteți”.

„Pentru mine democrația este fundamentală și în societate, și în partid. Cred că în puține perioade PNL a fost mai democratic decât în perioada în care am condus eu partidul. Dovada cea mai bună este că se pot exprima în felul acesta și nimeni nu pățește nimic. Am fost sac de box pentru mulți dintre colegii mei și am mers mai departe și am condus partidul în mod democratic”, a spus Ludovic Orban, citat de Mediafax.

Florin Cîțu, care candidează împotriva lui Ludovic Orban la șefia PNL, a spus, luni, în cadrul alegerilor pentru șefia PNL Sector 2, că în PNL nu mai este liberalism, ci dictatură, pentru că „așa am ajuns în Partidul Național Liberal, să îți fie teamă să ai o opțiune, să îți fie teamă să spui public că vrei să ai o opțiune, opțiunea ta”.

Congresul PNL va avea loc la data de 25 septembrie 2021.