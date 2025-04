SONDAJ Sociopol prezidențiale, ultimele procente! Bogdan Chirieac: E foarte interesant acest fenomen. Mă așteptam la altceva

Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Sociopol, după prima săptămână de campanie electorală, George Simion conduce în intențiile de vot cu 34%, urmat de Victor Ponta cu 23%. Nicușor Dan se situează pe locul al treilea cu 16%, fiind urmat îndeaproape de Crin Antonescu cu 15%. Elena Lasconi înregistrează o ușoară creștere, ajungând la 10%, după ce anterior avea între 3-4%.

Această evoluție vine în contextul unor evenimente recente care au influențat scena politică. Elena Lasconi a câștigat teren în urma trădării din partea USR, în timp ce Victor Ponta își menține poziția în sondaje.​​

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.002 respondenți, utilizând metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator), și are o marjă de eroare de ±3,2%.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat actualul tablou politic într-o intervenție la România TV.

"E foarte interesant acest fenomen"

"Știți ce rezultă din acest sondaj? Faptul că opinia publică din România este cristalizată. Opinia electoratului este deja cristalizată pentru turul 1 al alegerilor prezidențiale. Asta rezultă de aici. Nu s-a simțit nimic. Nici la Victor Ponta și cu adevărat la Elena Lasconi. Cel care variază un pic, dar este în marja de eroare, este George Simion. El e în marja de eroare, adică ba are 37%, ba are 35%, ba are 34%. Domnul Simion rămâne vizibil în online, a fost la interviu la DC News, este pe TikTok. Nu se zbate foarte tare să fie în presa mainstream, dar probabil aceasta este strategia dânsului pentru campanie. Indiferent ce se întâmplă în cele 10 zile de campanie electorală care mai există, cele ‘operaționale’, ca să spun așa, pentru că începe Săptămâna Mare, apoi Paștele, apoi vacanța de 1 Mai, deci mare lucru nu mai rămâne din această campanie electorală total atipică, lucrurile nu o să se schimbe. Lumea nu mai pleacă urechea la scandaluri. E foarte interesant acest fenomen.

Eu mă așteptam la altceva. Inițial mă așteptam să tremure acul și în cazul lui Victor Ponta și în cazul Elenei Lasconi. Nu a tremurat acul. Tot acolo a rămas cumva. Ceea ce înseamnă că publicul este plin, este supraalimentat cu scandaluri. În sondajele noastre lucrurile sunt la fel, doar că este puțin mai sus domnul Crin Antonescu. Totuși, fundamental, tot acolo. Pare că ne îndreptăm spre o finală George Simion și Victor Ponta. Crin Antonescu nu e mai aproape de Victor Ponta în urma celor întâmplate în aceste zile, ci el figurează așa oricum, în general. Nicușor Dan e într-o pierdere de viteză. Acest lucru e datorat procentului mare care se duce spre Elena Lasconi, care a crescut în ultima lună și în ultimele zile. De la 4% s-a dus ușor spre 8%, spre 9%, chiar spre 10%.

Scandalurile nu mai influențează electoratul. Dacă ne uităm cu atenție la câte s-au spus despre domnul Călin Georgescu, el nu a scăzut deloc în sondaje. Alegătorii săi nu au ținut cont nici de Potra, nici de mitralierele găsite, nici de lingourile de aur și așa mai departe. Nu au avut treabă cu asta. A rămas constant în sondaje la 40%-45%. Se pare că și-n cazul candidaților pe care ni i-a mai lăsat în cursă onorabila Curte Constituțională se aplică același principiu. Cred că de aici încolo ar trebui să ne uităm mai atent nu la scandaluri, ci la ceea ce propun acești candidați. În primul tur nu sunt șanse să vedem dezbateri ca pe vremuri, pentru că cei de pe primele locuri nu sunt avantajați de această formulă. Știu și dânșii acest lucru. Poate în turul doi o să vedem ceva unic, în care o să resimțim adevărata influență a scandalurilor din campanie", a explicat Bogdan Chirieac.

