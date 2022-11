Și mai râdeau de Dăncilă! USR, gafă uriașă: Ce nu știa deputatul Victor Ilie despre "protestanți" și "protestatari"

Dacă în trecut râdeau de greșelile pe care le făcea Viorica Dăncilă și pe care le vânau cu perseverență, roata pare să se fi întors. "Râde ciob de oală spartă!" este o expresie care ar putea să se aplice cu brio în cazul celor de la USR.

În discursul său de comemorare a 35 de ani de la Revolta Anticomunistă de la Brașov, deputatul USR Victor Ilie a folosit total greşit termenul protestanţi, vorbind, de fapt, despre protestatari.

"Aveam cinci ani când am văzut maşinile de intervenţie mergând spre a opri această revoltă, pentru a o înăbuşi cu pumni şi cu bătaie. Am auzit poveştile celor bătuți cu bestialitate de către miliţienii de atunci. Gândurile mele merg către cei ale căror vieţi au fost distruse, ca urmare a intervenției în forţă a regimului comunist. Au fost inclusiv, în zilele ulterioare revoltei, studenţi care au protestat şi au cerut ca protestanţii să nu fie omorâţi. Acei studenţi au fost exmatriculaţi şi trimişi înapoi în localităţile lor", a spus Victor Ilie.

Ce nu știa deputatul USR:

Între protestanţi şi protestatari există o mare diferenţă, totuși.

PROTESTANT, -Ă, protestanţi, -te, s.m. şi f., adj. 1. S.m. şi f. Adept al protestantismului; reformat. 2. Adj. Care ţine de protestantism, privitor la protestantism. – Din fr. protestant.

PROTESTANTISM s. n. Nume dat în general doctrinelor religioase creștine care s-au desprins de catolicism în sec. 16 prin Reformă. Principalele ramuri ale protestantismului sunt: luteranismul, calvinismul și anglicanismul, din care au apărut și s-au dezvoltat alte secte, cu împărțirile și subîmpărțirile lor. Se deosebesc de ortodoxie și de catolicism prin următoarele: cred numai în autoritatea Sf. Scripturi, pe care fiecare poate s-o înțeleagă și s-o interpreteze cu ajutorul Sf. Duh, mântuirea se poate obține numai prin credință, nefiind nevoie de fapte bune; admit numai două taine: botezul și cuminecătura; resping cultul Maicii Domnului, al sfinților, al sfintelor moaște și al morților; resping postul, monahismul, celibatul preoților și ierarhia bisericească; cultul este simplu și se desfășoară în casele de rugăciune, unde oficiază pastorii, prezbiterii sau predicatorii desemnați de comunitate. ♦ Totalitatea bisericilor protestante. – Din fr. protestantisme.

PROTESTATAR, -Ă, protestatari, -e, adj. Care indică sau conţine un protest; de protest. ♦ (Adesea substantivat) Care protestează într-o împrejurare oarecare, care aderă la o acţiune de protest. – Din fr. protestataire.

Citește și:

Orban face exact greșelile pe care le vâna la Dăncilă. Există, totuși, o diferență

Mai țineți minte cum speculau Orban și oamenii săi din presă greșelile Vioricăi Dăncilă, atunci când îi vânau postul?

Fierbeau rețelele de socializare, reluau la nesfârșit televiziunile fraza buclucașă, o repetau comunicatorii partidului două zile, la fiecare talk-show.

Evacuat din prim-planul politicii chiar de către colegii săi liberali, Orban încearcă să rămână în atenția publicului prin postări pe Facebook. Unde gafează din start.

”Nu am cum să las să treacă ziua de astăzi fără să îl evoc pe cel pe care îl consider cel mai desăvârșit om de stat român. În urmă cu 158 de ani, în 20 august 1864, la Florica se năștea Ion I. C. Brătianu, primul băiat al marelui om politic Ion C. Brătianu”, le scria ieri seară Ludovic Orban celor 81.000 de urmăritori ai săi.

Unele comentarii îl iau la mișto (Care înaintaș domnule Orban, al Forței Dreptei?), alți prieteni din grupul de Facebook îl laudă, dar niciunul nu observă pleonasmul ”cel mai desăvârșit om de stat”.

Desăvârșit, adică, după DEX, ”deplin, absolut”. Poate fi un lider mai desăvârșit decât altul? Da, dacă o persoană poate fi cea mai gravidă, iar alta doar, așa, un pic, pe alocuri. Sau, dacă un mort, politic desigur, ar putea fi cel mai mort din întreaga lume (politică).

Pentru lămurirea situației, să recunoaștem că demagog are grade de comparație. Poți fi un demagog mai mare sau mai mic. Sau unul desăvârșit, adică absolut demagog. Dar mai mult sau mai puțin mort, politic desigur, e destul de greu, ca să nu spun cel mai imposibil. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News