Românu'n vacanţă: nu dă bacşiş, se cazează unde e mai ieftin, lasă patul nefăcut şi comentează dacă nu primeşte papuci de baie

Marea majoritate a turiștilor români nu lasă niciodată bacșiș în hotel pentru cei care fac curățenie. Alții lasă bacșiș în funcție de cât de mulțumiți au fost. Există însă și turiști care nu doar lasă bacșiș, ci duc flori la recepție sau bomboane de ciocolată pentru angajații hotelului, se arată într-un comunicat Mediafax.



„Deși suntem în plin sezon estival, încă avem disponibilități la cazări din toată România, inclusiv pe litoral, cea mai căutată destinație a verii. Momentul coincide și cu acordarea voucherelor de vacanță pe 2022, o măsură care îi va ajuta pe beneficiarii lor să se bucure de sejururi la prețuri accesibile. Merită menționat și faptul că cei care încă au vouchere rămase neutilizate din 2019 și 2020 le mai pot folosi până la finalul lunii iunie pentru a achita integral sau un avans din sejurul lor în țară”, spune Rita Szilveszter, online marketing expert la platforma citată.

Preţ, loc de parcare şi curăţenie, criterii-cheie la cazare

Potrivit sondajului, când vine vorba despre alegerea unei unități de cazare pentru concediu, turiștii țin cont de următorii factori: prețul (votat de 79% dintre respondenți), nivelul curățeniei (ales și el de 78% dintre respondenți) și facilitățile camerei (pentru care au votat 53% dintre respondenți). Printre criteriile care le influențează decizia de a alege un hotel sau o pensiune se mai numără și: facilitățile hotelului, poziționarea, personalul, restaurantul și locul de parcare.



În ceea ce privește dotările pe care aceștia își doresc să le găsească în camera pe care au rezervat-o, balconul (79% din voturi), prosoapele (78% din voturi), aerul condiționat (77% din voturi) și produsele cosmetice hoteliere (62% din voturi) sunt în topul favoritelor turiștilor. Printre facilitățile pe care aceștia le mai apreciază se numără și halatul de baie și papucii, fierbătorul de apă, frigiderul, uscătorul de păr, televizorul și fierul de călcat. Aceste detalii fac adesea diferența în ochii turiștilor, fiind dotări în care hotelierii pot investi pentru a atrage mai mulți clienți, dar și pentru a-și face strategia de prețuri.

Românii nu lasă patul făcut şi nu consumă din minibar

De asemenea, 48% dintre cei chestionați susțin că nu lasă niciodată bacșiș în cameră pentru personalul de curățenie, în timp ce 40% dintre ei au spus că lasă în funcție de cât de mulțumiți au fost de servicii. Totodată, 73% dintre turiștii participanți la sondaj nu au primit niciodată gratuit o cameră mai bună la unitatea de cazare rezervată. În funcție de disponibilitate, în special în perioadele din afara sezonului, turiștii pot solicita un upgrade de cameră, o practică nu foarte des întâlnită în România, dar care ar putea contribui la fidelizarea clienților pe termen lung.



În ceea ce privește costul suplimentar cauzat de pagubele create de oaspeți, aceștia susțin că a fost unul minim: sub 500 de lei (40% dintre voturi) și sub 1000 de lei (29% dintre voturi), semn că turiștii respectă regulile unităților și nu cauzează stricăciuni majore. O altă mențiune ține de comportamentul general al acestora pe parcursul sejurului: cei mai mulți iau cu ei produsele cosmetice consumabile (gel de duș, săpun etc.), însă nu lasă patul făcut și nu consumă alimentele din minibar.



Un alt aspect interesant ține de gesturile frumoase pe care le fac turiștii atunci când sunt mulțumiți de o unitate de cazare. Potrivit sondajului, cei mai mulți scriu recenzii pozitive pentru hotelul sau pensiunea la care au fost cazați, însă unii merg și mai departe de atât: lasă bacșiș, oferă flori personalului de la recepție sau cumpără bomboane de ciocolată pentru echipă.



Cât despre lucrurile uitate adesea de turiști în cameră, hotelierii au menționat următoarele: haine, ochelari de soare, chei, încărcătoare sau chiar telefoane mobile. De cele mai multe ori, aceștia se întorc după cele importante (telefoane sau încărcătoare), însă, atunci când sunt piese ușor de înlocuit, le lasă în urmă. 48.3% dintre turiștii au rezervat deja o cazare pentru vara aceasta, în timp ce 51.7% preferă să mai aștepte și să vadă ofertele disponibile. Hotelierii continuă și ei să anunțe locuri disponibile la unitățile lor de cazare și chiar să pregătească pachete cât mai atractive. 42.2% dintre hotelieri au un grad de ocupare sub 30% pentru vară, 27.3% au ajuns la un grad de ocupare de 50%, 14.4% sunt la grad de ocupare de 80%, în timp ce 16% au sărit de 80% la gradul de ocupare, un procent ideal. Colectarea datelor din sondaj a fost făcută în perioada 2-6 iunie 2022.

