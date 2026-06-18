"Rețeta de succes" a lui Victor Ponta pentru rezolvarea crizei politice. Cu cine ar fi făcut guvern dacă era premier desemnat

Victor Ponta a fost invitat la intreviurile DC NEWS. Foto: Crișan Andreescu

Victor Ponta vine cu o soluție pentru actuala criză politică.

Criza politică din România se adâncește de la o zi la alta. După ce Eugen Tomac a renunțat la mandat pentru că nu a găsit susținere politică, acum și un Guvern Veștea pare greu de realizat, în contextul în care riscă să nu strângă voturile necesare în Parlament. Fostul premier Victor Ponta, acum deputat care face parte din grupul parlamentar Uniți pentru România, a comentat acest subiect la interviurile DC NEWS, susținând că pentru a avea șanse de succes, Adrian Veștea ar fi trebuit să negocieze cu AUR. De altfel, întrebat cu cine ar fi făcut el un guvern dacă era desemnat premier, Ponta a spus răspicat: cu PSD și AUR.

"Toate declarațiile astea că au voturile sunt minciuni. Nu ai voturi fără AUR, doar cu AUR. Și atenție, nu doar cu 10, cum s-a mai spus, 20 de la AUR dacă te votează sigur că ai șanse. Dar totuși mă întreb de ce ar vota cei de la AUR. Eu am mai zis-o, m-au înjurat, dar până la urmă tot la vorba mea ajung, dacă le spui celor de la AUR: 'uite domnilor, dacă ne votați guvernul și noi îl punem pe Petrișor Peiu președintele Senatului, adică cel constituțional, care în caz de orice îl înlocuiește pe președinte', poate că AUR zice da. Nu e garantat, dar e o ofertă care are sens. Sau altă ofertă: merge Grindeanu premier și pe locul de la Cameră vine Simion. Are sens. Dar așa: 'AUR, ia dați-ne voi voturile'. 'Și voi ce ne dați'? 'Noi vă facem extremiști'. De ce ar face AUR chestia asta? Nu reușesc să înțeleg", a spus Victor Ponta la DC NEWS.

De altfel, ulterior, în cadrul emisiunii, Victor Ponta a spus că singura condiție pe care Grupul Uniți pentru România a pus-o la discuțiile cu Adrian Veștea a fost că nu votează un guvern cu USR.

"Singura condiție pe care i-am pus-o domnului Veștea și domnului Tomac a fost: 'spuneți-ne dacă îi luați pe USR-iști în Guvern'. 'Nu îi luăm'. 'Bun, atunci hai să discutăm'."

Victor Ponta: Rețeta de succes din 2012 trebuie aplicată din nou

Întrebat apoi de Bogdan Chirieac care ar fi totuși soluția pentru rezolvarea acestei crize politice, astfel încât România să nu intre în incapacitate de plată, Victor Ponta a spus:

"Ce s-a făcut și în 2012. O rețetă de succes trebuie aplicată din nou și anume să faci o majoritate din cei care au dat jos guvernul, adică PSD-AUR și cine a mai votat moțiunea de cenzură. Îi obligi să preia guvernarea și să se apuce de treabă. Nu cred că trebuie să inventăm ceva nou".

Ponta: Nu merge fără AUR

"Piețele internaționale nu ar reacționa negativ dacă AUR ar fi luat acum la guvernare?", a întrebat apoi Bogdan Chirieac.

"Nici vorbă. Nu știți că erau inși care și în 2012 spuneau că vine Guvernul USL al lui Ponta, vom intra în faliment? Am dat banii la FMI, am redus deficitul la 1%, am redus toate taxele. A fost foarte bine. De ce? Pe finanțatorii internaționali ai României îi interesează un singur lucru: să le dăm banii înapoi, cu dobândă", a spus Ponta.

În plus, Victor Ponta a spus același lucru și când a fost întrebat cu cine ar face guvern dacă Nicușor Dan l-ar chema la Cotroceni și i s-ar spune că a fost desemnat prim-ministru.

"Cu PSD și cu AUR. Cu cine să faci? Nu merge fără AUR. Aș vorbi cu toată lumea", a mai spus Victor Ponta.