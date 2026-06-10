Rețele Electrice România accelerează instalarea contoarelor inteligente: 178.000 de dispozitive noi în 2026 și un grad de acoperire de 67% la finalul anului

Rețele Electrice România, operatorul de distribuție parte a grupului PPC, introduce de anul acesta o nouă generație de contoare, cu sistem hibrid de transmitere a datelor, și se menține lider pe segmentul contorizării inteligente din România.

Programul de implementare a contoarelor inteligente derulat de Rețele Electrice România, operatorul de distribuție parte a grupului PPC, continuă în ritm susținut în acest an. Compania urmează să ajungă, până la finalul lui 2026, la un grad de acoperire a contorizării inteligente de 67%, cu un total de 2,164 milioane de contoare instalate în cele trei regiuni deservite — Muntenia Sud, Banat și Dobrogea.

Conform planului aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), în 2026 compania va instala pentru clienții săi încă aproximativ 178.000 de contoare inteligente de nouă generație, marcând o etapă importantă în procesul de digitalizare a rețelei de distribuție început în 2015.

Un proiect în plină desfășurare, cu peste 2 milioane de contoare deja instalate

Rețele Electrice România își păstrează statutul de lider pe piața din România în privința acoperirii contorizării inteligente la clienți. Compania a depășit deja pragul de 2 milioane de contoare inteligente instalate, iar obiectivul pentru finalul acestui an este atingerea unui grad de acoperire de 67%, dintr-un număr total de aproximativ 3,2 milioane de locuri de consum

„Suntem operatorul de distribuție cu cel mai mare număr de contoare inteligente instalate, am depășit deja 2 milioane și avem ca obiectiv să ajungem la o acoperire de 67% până la finalul acestui an. În plus, de anul acesta vom adopta o nouă tehnologie de transmitere a datelor, care permite o acuratețe sporită în ceea ce privește citirile de la distanță”, a declarat Mihai Pește, Director General al Rețele Electrice România.

Potrivit acestuia, noua soluție tehnologică „contribuie direct la creșterea rezilienței rețelei și accelerează procesul de digitalizare – construind, pas cu pas, infrastructura capabilă să susțină un viitor în care consumul de energie electrică va crește semnificativ, pe măsură ce gospodăriile și transportul renunță la combustibilii fosili în favoarea electricității”.

Tehnologiehibridă PLC + RF, introdusă din 2026

Începând cu acest an, compania introduce o nouăgenerație de contoareinteligente care folosesc un sistemhibrid de transmitere a datelor, combinânddouătehnologiicomplementare: Power Line Communication (PLC) — transmitereadatelorprinliniileelectriceexistente — șiRadio Frequency (RF) — comunicareaprinunde radio.

Abordarea hibridă asigură o comunicare mai stabilă și redundantă, eliminând limitările fiecărei tehnologii folosite individual. Atunci când apar dificultăți în comunicația prin cablu – din cauza interferențelor electrice sau a distanțelor mari – modulul prin unde radio preia automat transmiterea, garantând continuitatea fluxului de date către concentrator.

Acoperire diferențiată pe regiuni: Ilfov și Giurgiu ating 99%

La finalul anului 2026, gradul de acoperire al contoarelor inteligente va atinge niveluri diferite în funcție de județ și regiune, conform calendarului de implementare al companiei:

• Muntenia Sud: acoperirea va ajunge la 53,67% în București, iar județele Ilfov și Giurgiu vor atinge 99%.

• Banat: peste 50% în Caraș-Severin, aproape 60% în Arad, peste 65% în Hunedoara și 69% în Timiș.

• Dobrogea: gradul de acoperire va depăși 70% în toate cele patru județe, reprezentând cele mai mari procente de acoperire dintre toate zonele de distribuție de electricitate din întreaga țară — Constanța 73,7%, Tulcea 70,8%, Ialomița 75,6% și Călărași 79,2%.

Beneficii pentru clienți și pentru piața de energie

Înlocuirea contoarelor de generație veche cu unele inteligente se realizează fără costuri suplimentare pentru clienți, potrivit reglementărilor ANRE. Distribuitorii au obligația legală de a efectua schimbul, iar utilizatorii — obligația de a permite accesul reprezentanților operatorului acolo unde contorul se află în interiorul locuinței sau pe proprietatea privată.

Pentru clienții finali, contoarele inteligente oferă facturare precisă bazată pe consum real, transparență prin acces la date detaliate, posibilitatea de a beneficia de tarife diferențiate pe segmente orare, servicii mai rapide (reconectare, deconectare, citire la distanță), precum și un sprijin real în creșterea eficienței energetice.

În 2025, numărul mediu lunar de citiri realizate de la distanță a fost de aproximativ 2 milioane, contribuind la reducerea amprentei de carbon a operatorului de distribuție.

Platformă dedicată furnizorilor de energie

La finalul anului 2024, Rețele Electrice România a implementat o platformă informatică ce pune zilnic la dispoziția tuturor furnizorilor de energie electrică datele de consum ale clienților cu contoare inteligente din cele 11 județe aflate în aria sa de responsabilitate. Platforma preia datele a peste 2 milioane de contoare inteligente în format primar, ușor de prelucrat.

Furnizorii beneficiază astfel de acces constant la date de măsură actualizate și la curbe de sarcină, ceea ce permite prognoze mai exacte privind consumul sau producția de energie, reacție promptă la fluctuațiile pieței și decizii bazate pe date cu un grad ridicat de granularitate.

Despre Rețele Electrice România

Rețele Electrice România operează rețele cu o lungime totală de circa 136.000 de kilometri în trei zone importante ale țării — Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea — acoperind o treime din piața locală de distribuție. Compania dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului PPC. Infrastructura operată numără 293 de stații de transformare și peste 26.000 de posturi de transformare.