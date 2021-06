Report de peste 5,79 milioane de euro la Joker şi de 2,85 milioane de euro la Loto 6/49

La Loto 6/49, aceeaşi categorie, este în joc o sumă de 14 milioane de lei (2,85 milioane de euro), în cadrul extragerilor loto de joi, 3 iunie, informează Loteria Română.

La categoria a II-a a jocului Joker reportul este în valoare de peste 223.700 de lei (aproximativ 45.500 de euro). De asemenea, la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 1,58 milioane de lei (aproximativ 321.700 de euro), iar la Noroc Plus, la categoria I, peste 139.200 de lei (28.300 de euro).

La Loto 5/40 este în joc o sumă de 118.300 de lei (peste 24.000 de euro), în timp ce la Super Noroc, la categoria I, depăşeşte 109.000 de lei (peste 22.000 de euro).

Joi, 3 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 30 mai, Loteria Română a acordat peste 26.200 de câştiguri în valoare totală de aproximativ 1,7 milioane de lei.

Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de duminică, 30 mai, 2021

La Tragerile de jduminică, 23 mai, Loteria Romana a acordat 20.150 de castiguri în valoare totala de peste 1,21 milioane de lei. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 13,49 milioane lei (peste 2,74 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,51 milioane lei (peste 307.800 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 28,48 milioane lei (peste 5,79 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 134.800 de lei (peste 27.400 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 108.000 de lei (aproximativ 22.000 de euro). La Loto 5/40, se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 48.300 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 105.300 de lei (peste 21.400 de euro).

Numerele extrase, duminică, 30 mai, 2021

Loto 6/49

22 7 32 29 37 1

Loto 5/40

9 28 18 15 7 29

Joker

40 37 42 31 21 + 16

Noroc

8 8 4 2 5 8 2

Super noroc

2 6 7 3 9 1

Noroc plus

2 0 2 5 6 8