Regula de 5 secunde. Datează de 900 de ani și există știință în spatele ei. Putem sau nu să mâncăm alimente căzute pe jos?

Există probabilitatea să te fi bazat măcar o dată în viață pe regula celor cinci secunde. Este destul de simplu: scapi niște mâncare pe jos, dar dacă o poți ridica în cinci secunde, atunci probabil că totul va fi bine și o poți mânca fără prea multe griji. Totuși, poți accepta pierderea și să renunți la acel aliment.



Regula spune că cinci secunde nu sunt suficiente pentru ca bucata de mâncare să fie invadată de germeni și să o transforme dintr-o gustare delicioasă într-una periculoasă pentru stomacul tău. Pe lângă regula celor cinci secunde, există câțiva alți factori la care ar trebui să vă gândiți atunci când vă ridicați mâncarea căzută. Să îți scapi cina pe o podea frumos lustruită nu va garanta că mâncarea ta va fi ferită de germeni, dar este o priveliște mult mai bună decât în cazul în care îți scapi mâncarea pe o suprafață cu țărână.

Regula celor 5 secunde datează de 900 de ani

În mod interesant, baza istorică pentru regula celor cinci secunde datează de secole întregi, de pe vremea lui Genghis Khan și a Imperiului Mongol.



Potrivit lui Paul Dawson și Brian Sheldon, care au scris cartea "Did You Just Eat That?", când Genghis Khan nu era ocupat să omoare oameni sau să aibă copii, el a inventat reguli pentru cât timp mâncarea ar putea rămâne pe pământ și să fie în continuare bună de mâncat. Totuși, el nu a limitat regula la o anumită perioadă de timp permisă. Pe vremea lui, dacă mâncarea cădea pe podea, rămânea acolo atât timp cât voia el.



Știința din spatele acestei reguli

În ceea ce privește știința din spatele regulii de 5 secunde, este adevărat că, cu cât mâncarea este mai mult timp lipită de podea, cu atât mai mulți germeni pot roi peste tot și o pot face periculoasă. Cu toate acestea, cu riscul de a fi dezamăgiți, aflați că știința spune că germenii vor începe să pătrundă în mâncarea voastră în momentul în care atinge pământul, chiar dacă este acolo doar pentru o fracțiune de secundă, se poate contamina.

Oamenii de știință care au pus la încercare regula celor cinci secunde au descoperit că tipul de hrană și tipul de suprafață erau mai importante decât cât timp a stat pe pământ, dar, în general, cu cât alimentul stătea mai mult pe jos, cu atât era mai puțin sigur pentru a fi consumat. Ei au descoperit că alimentele umede, cum ar fi fructele, sunt în special în pericol de a capta germeni dăunători, deoarece le este mai ușor să lase bolile să se prindă de ele.

Între timp, mâncarea care cade pe un covor este mai puțin probabil să se infesteze cu o mulțime de germeni, deși ar putea fi puțin pufoasă când o ridici. Prin urmare, poți respecta regula celor 5 secunde dacă îți dorești, dar trebui să fii atent și la suprafața pe care ai scăpat-o atunci când te decizi că încă merită a fi mâncată. Totuși, dacă ai scăpat pe jos un măr, spre exemplu, evident că o alegere mai bună este să îl ridici și să îl speli bine, apoi să îl mănânci. De preferat este însă să fii mai atent și să mănânci alimentele curate.

