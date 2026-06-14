Reacţii din USR după ce Veştea a fost desemnat premier. Ce transmit Ghinea şi Clotilde Armand

Deputatul USR Alexandru Dimitriu, fost secretar de stat în Ministerul Justiţiei, a declarat că preşedintele Nicuşor Dan ar fi trebuit să consulte partidele politice parlamentare înainte să propună un nou candidat pentru funcţia de premier.

Senatorul USR Cristian Ghinea susţine că pe scena politică se conturează o nouă ruptură ideologică: reformatori versus susţinători ai vechiului sistem politic.

În opinia sa, premierul desemnat Adrian Veştea reprezintă "partida anti-reformatoare".

"Scena politică din România se reaşează şi lucrul ăsta se întâmplă deja de ceva vreme. Preşedintele Nicuşor Dan doar a adus în mainstream această ruptură ideologică prin decizia de astăzi. Nu mai este vorba de ceea ce numeam noi stânga versus dreapta şi nici de proeuropeni versus suveranişti anti-europeni. Noua paradigmă din societate este, de fapt, reformatori versus susţinători ai status-quo-ului - cei care doresc menţinerea sistemului politic vechi, indiferent de la ce partid au astăzi carnet de membru. Este irelevant, de fapt, că propunerea de premier a lui Nicuşor Dan are carnet de PNL-ist; propunerea sa reprezintă, în realitate, partida anti-reformatoare, care este de mult conturată", a scris Ghinea, pe Facebook.

La rândul său, Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1, a transmis că nominalizarea lui Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru pare mai degrabă "o glumă proastă" decât o soluţie pentru România.

"În loc să construiască o majoritate solidă în jurul reformelor, alături de Ilie Bolojan şi USR, anumite grupări din PNL - fiindcă Veştea este în aripa lui Thuma - par hotărâte să repete exact scenariul din 2021: jocuri de culise, orgolii şi calcule de partid puse înaintea interesului public. Să fure liniştiţi în continuare alături de PSD. Ăsta e visul suprem al uselismului. România are nevoie de un premier care să poată genera încredere, reforme şi stabilitate. Nu de o nominalizare de compromis, făcută pentru a servi interesele unor lideri de partid care se tem de schimbare", a scris Armand, pe aceeaşi reţea de socializare.

"Constituţia este foarte clară: desemnarea unui candidat pentru funcţia de prim-ministru trebuie să fie precedată de consultarea partidelor parlamentare. Consultările desfăşurate anterior au avut un obiect precis şi au produs un rezultat concret: desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcţia de prim-ministru. În momentul în care acesta şi-a depus mandatul, procedura constituţională generată de acele consultări s-a încheiat", a scris deputatul USR, duminică, pe Facebook.

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Potrivit acestuia, retragerea premierului desemnat nu reprezintă "un detaliu administrativ", ci consecinţa faptului că nu a reuşit să obţină susţinerea politică necesară pentru formarea unei majorităţi.

În aceste condiţii, o nouă desemnare nu poate fi considerată "o simplă" continuare a procedurii anterioare.

"Situaţia politică s-a schimbat, iar Constituţia impune reluarea consultărilor cu partidele parlamentare înaintea desemnării unui nou candidat. Consultarea partidelor nu este o formalitate care poate fi bifată o singură dată şi folosită pentru orice desemnare ulterioară. Ea trebuie să existe pentru fiecare candidat desemnat, astfel încât preşedintele să poată evalua susţinerea politică reală existentă la acel moment. Respectarea Constituţiei nu depinde de urgenţa politică a momentului. Tocmai în momentele dificile, regulile constituţionale trebuie respectate cu stricteţe", a evidenţiat Alexandru Dimitriu.