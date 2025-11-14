€ 5.0847
Răspunsul lui Ciucu întrebat dacă îi e frică de cutremure. Stă la etajul 8, într-un bloc comunist. Ce ar face ca primar general
Data publicării: 15:03 14 Noi 2025

EXCLUSIV Răspunsul lui Ciucu întrebat dacă îi e frică de cutremure. Stă la etajul 8, într-un bloc comunist. Ce ar face ca primar general
Autor: Ioan-Radu Gava

ciprian-ciucu--mizeaza-in-totalitate-pe-ciuca-ca-presedinte-al-romaniei-suntem-singuri--psd--adversarul-natural--ne-ar-vedea-morti-si-ingropati--sa-nu-ramanem-la-guvernare-la-mila-psd_46456600 Sursa Foto: Agerpres
 

Ciprian Ciucu, unul dintre candidații pentru Primăria Capitalei, a vorbit despre consolidarea clădirilor cu risc seismic din București.

Într-un interviu la DC News, cu analistul politic Bogdan Chirieac și cu Anca Murgoci, redactor-șef, candidatul PNL la funcția de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit despre consolidarea clădirilor cu risc seismic din Capitală.

Întrebat dacă îi este frică de cutremure, Ciprian Ciucu a spus „Foarte frică!“

„Ca primar general, ce veți face, pentru că știm că Bucureștiul are un risc seismic foarte mare?“, a insistat Anca Murgoci, adăugând că „edilul nu poate să dea amenzi oamenilor pentru că nu au asigurare obligatorie“.

„Și nici asiguratori nu sunt, să știți, care să se înghesuie. Și asigurările, cum am văzut și în alte situații, sunt undeva mult din valoarea apartamentului, poate la un sfert sau mai puțin“, a zis candidatul PNL.

EXCLUSIV Ciucu arată care e punctul negru al Bucureștiului: Dacă Sectorul 6 ar arăta așa, aș muri de rușine / video

„În primul rând, în ultimii, să zic, 15 ani, nu cred că au fost consolidate mai mult de 5 clădiri. Ceea ce este nesemnificativ. Nu cred că au fost consolidate mai mult de 5 clădiri în ultimii 15 ani. Este nesemnificativ în raport cu nevoia, care este efectiv uriașă.

Și aici nu știu cum să fac și să spun adevărul și să nu cresc foarte mult așteptările. Mi-ar fi rușine să promit lucruri și după aceea să nu reușesc să le fac. În primul și în primul rând, astăzi, ca să poți consolida o clădire de blocuri, ai nevoie de acordul fiecălui proprietar în parte. Dacă unul nu vrea, atunci nu poți să inițiezi o consolidare.

Deci, în primul și în primul rând, avem nevoie de niște modificări legislative, astfel încât, în momentul consolidării, decizia să se ia măcar cu o majoritate calificată, nu știu de cât să fie aceasta, două, trei, nu știu. Dreptul la viață este cumva primordial dreptului la proprietate, care nu se pierdei.

Sunt clădiri care nu mai pot fi salvate sau care costă foarte mult să le consolidezi, care nu au o valoare culturală istorică și mai bine o dărâmi și faci alta nouă. Trebuie să ai legislația astfel încât să translatezi dreptul de proprietate de pe apartamentul actual către viitorul apartament“, a explicat Ciprian Ciucu.

EXCLUSIV Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video

Ciprian Ciucu: Cine spune că are un proiect coerent, nu spune adevărul

Candidatul PNL la funcția de primar general a explicat faptul că problema clădirilor cu risc seismic din București este una pe cât de sensibilă, pe atât de dificilă, iar un proiect coerent pentru consolidarea imobilelor se poate face doar prin parteneriate serioase public-privat.

„În al doilea rând, fondurile publice raportate la marea problemă pe care o avem sunt nesemnificative, deci trebuie să găsiți acele mijloace prin care să cointeresezi mediul privat. Asta se face prin regenerare urbană. În momentul în care crești valoarea unei zone, crește și valoarea fondului locuibil sau construit, iar în acel moment pot veni fonduri private.

În momentul de față, Primăria Capitalei nu își permite nici măcar să consolideze imobilele pe care le administrează. Sunt clădiri cu risc seismic de gradul 1 sau 2, inclusiv teatre și spitale. Trebuie să încercăm să venim cu o politică în acest domeniu foarte greu. Eu nu am avut suficientă forță politică pentru a-l împinge pe agenda premierilor din ultimii ani.

E nevoie de niște politici publice coerente care să îmbine acțiunea statului cu cea a privaților. Statul nu are atâția bani, dar trebuie să începi să consolidezi, după care să vezi cum să investești bani publici în imobile private. Trebuie să avem o dezbatere foarte bine documentată și să creionăm o politică. Cine spune că are deja o politică, nu spune adevărul, fiindcă nu există ceva coerent“, a mai zis Ciprian Ciucu.

EXCLUSIV Dezamăgirea lui Ciprian Ciucu față de fostul primar general, Nicușor Dan: Cu regret o spun / video

