Nicușor Dan îi mulțumește după 4 zile lui Donald Trump, care a lăudat România

Într-un mesaj pe o rețea socială, președintele Nicușor Dan a punctat că așteaptă cu nerăbdare să îi mulțumească personal lui Donald Trump, într-o vizită oficială în Statele Unite, ce ar putea avea loc la începutul anului 2026.

Reacția de astăzi a lui Nicușor Dan vine în contextul în care Donald Trump a zis, pe 8 noiembrie 2025, că poporul român este ”minunat”, iar SUA au ”o relație foarte bună cu România”.

Nicușor Dan, mulțumiri către Donald Trump

”Mulțumesc Donald Trump pentru cuvintele foarte amabile și puternice referitoare la poporul român și pentru reafirmarea forței extraordinare a relației dintre națiunile noastre. Aștept cu nerăbdare să îți mulțumesc personal.

În conferința mea de presă, de astăzi, am subliniat cât de încrezător sunt că, prin dialog constant și cooperare strânsă, vom continua să consolidăm și mai mult parteneriatul strategic româno-american, în spiritul valorilor noastre comune: libertatea, democrația și securitatea colectivă”, a transmis președintele Nicușor Dan, pe rețeaua socială X.

Ce a declarat Donald Trump despre România

Amintim că Donald Trump a spus, pe 8 noiembrie 2025, la Casa Albă, într-o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban, că îi ”place foarte mult de poporul român, un popor minunat”. Președintele american a punctat că Statele Unite au o ”relație foarte bună cu România”.

Președintele României are confirmată o vizită oficială la Washington la începutul anului 2026, unde va fi primit de Donald Trump.

