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Prezentatoare TV, moment JENANT. I-a căzut dintele în direct. Reacția ei ULUITOARE - VIDEO

Giorgiana Croitoru / 17 iul 2020 / 20:43
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O prezentatoare TV a trecut prin momente jenante în direct, după ce i-a căzut dintele. Iată cum a reacționat. 

Prezentatoare unui post de televiziune din Ucraina a trecut prin momente jenante în timpul unei transmisiuni live. 

Marichka Padalko vorbea în direct despre cele mai noi date în legătură cu pandemia de COVID-19, moment în care i-a căzut un dinte. Chiar dacă incidentul a fost luat în derâdere de mulți, ea a trecut peste cu cel mai mare profesionalism, a continuat să prezinte știrile, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat

În ciuda glumelor răutăcioase făcute pe seama sa, jurnalista nu s-a supărat, ba chiar a postat videoclipul pe conturile sale de socializare.

„Da, mi-am pierdut o parte din dintele din față astăzi”, a scris aceasta pe Instagram, spre amuzamentul fanilor. 

 
 
 
 
 
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Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж????. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка???? на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби????". Ні, не щодня????. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій???? Завтра вранці побачимось???? в @tsnua

O postare distribuită de Марічка Падалко (@marichkapadalko) pe

Tagurile articolului:

INTERNAȚIONAL
presa
prezentatoare fara dinte
prezentatoare tv
tv
ucraina

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