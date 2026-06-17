PPE votează cot la cot cu ECR, PfE și ESN pentru cea mai strictă lege europeană privind migrația

Imagine cu Parlamentul European. Foto: Pixabay

Parlamentul European a dat undă verde finală unei noi legi a Uniunii Europene care permite înființarea unor centre controversate de returnare în afara blocului comunitar și efectuarea de percheziții la domiciliu, după ce conservatorii au votat alături de grupurile de extremă dreapta pentru adoptarea legislației.

Miercuri, Parlamentul European a aprobat o lege menită să accelereze returnarea migranților care nu au dreptul legal de a rămâne în Uniunea Europeană, cu sprijinul grupurilor politice de centru dreapta și de extremă dreapta, notează Euronews. Regulamentul privind returnarea reprezintă cea mai dură schimbare a politicii europene în materie de migrație din ultimele decenii. Măsura este considerată controversată deoarece permite statelor membre să înființeze centre de deportare în afara Uniunii Europene, denumite centre de returnare, prin acorduri încheiate cu țări din afara blocului comunitar.

Aceste centre ar putea funcționa fie ca facilități de tranzit, unde persoanele așteaptă să fie returnate în țara de origine, fie ca locuri în care migranții rămân pentru perioade îndelungate, posibil fără limită de timp și fără garanția unei întoarceri ulterioare. Singurii exceptați de la această măsură ar fi minorii neînsoțiți. Familiile cu copii ar putea fi transferate în aceste centre.

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Legea a fost adoptată cu 418 voturi pentru, 218 împotrivă și 30 de abțineri

După anunțarea rezultatului, susținătorii proiectului au aplaudat, în timp ce unii eurodeputați aflați în partea dreaptă a sălii au scandat „trimiteți-i înapoi”, referindu-se la migranții aflați în situație neregulamentară. Parlamentarii din tabăra opusă au răspuns: „să vă fie rușine”.

Votul a confirmat apariția unei majorități orientate spre dreapta în Parlamentul European în ceea ce privește migrația. Grupul de centru dreapta al Partidului Popular European (PPE) s-a aliniat din nou cu grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), cu Patrioții pentru Europa (PfE) și cu grupul Europa Națiunilor Suverane (ESN). Mai mulți eurodeputați din grupul liberal Renew Europe au susținut, de asemenea, proiectul de lege.

PPE continuă să excludă o cooperare formală cu partidele pe care le consideră prea radicale, inclusiv cu partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) și cu formațiunea franceză Rassemblement National. Liderul PPE, Manfred Weber, a respins în repetate rânduri perspectiva unor alianțe oficiale cu astfel de forțe politice.

Cu toate acestea, PPE consideră că voturile acestor grupuri sunt importante pentru adoptarea unei legislații mai stricte privind migrația, astfel se construiește o majoritate alternativă față de coaliția centristă tradițională formată din PPE, Socialiștii și Democrații (S&D) și Renew Europe.

Socialiștii și eurodeputații de stânga s-au opus în mare parte legislației și au spus că aceasta ar putea submina drepturile fundamentale ale migranților.

„Acest regulament riscă să normalizeze practici discutabile din punct de vedere juridic, care ar fi fost de neconceput în Uniunea Europeană cu doar câțiva ani în urmă”, a declarat într-un comunicat Ana Catarina Mendes.

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Noua lege conține și o prevedere care permite percheziționarea locuinței

Pe lângă centrele de returnare, noua lege conține și o prevedere care permite percheziționarea „locuinței sau a altor spații relevante” ale migranților aflați în situație neregulamentară. Organizațiile neguvernamentale și reprezentanții societății civile compară această măsură cu raziile controversate efectuate de agenția americană pentru imigrație și vamă, ICE.

Alte prevederi includ perioade mai lungi de detenție, interdicții de intrare mai severe și noi competențe pentru identificarea migranților aflați în situație neregulamentară.

Legea majorează perioada maximă de detenție legală pentru migranții care așteaptă să fie returnați, de la șase luni la doi ani. În anumite cazuri, aceasta poate fi prelungită cu încă șase luni, iar pentru persoanele considerate un risc la adresa securității nu este prevăzută o limită maximă de durată.

Interdicțiile de intrare devin, de asemenea, mult mai stricte. În majoritatea cazurilor, acestea cresc de la cinci la zece ani și există posibilitatea aplicării unor interdicții pe viață pentru persoanele considerate un risc pentru securitate.

Legislația modifică și procedura de contestare a deciziilor de deportare. În prezent, deportările sunt suspendate automat pe durata proceselor aflate pe rol. Noua lege elimină această garanție automată și lasă instanțelor sarcina de a decide, de la caz la caz, dacă ordinul de returnare trebuie suspendat.