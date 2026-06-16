PNL, după ce premierul desemnat a spus că nu se retrage: "Adrian Veștea se situează în afara partidului"

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

PNL susține că "Adrian Veștea se situează în afara partidului".

Adrian Veștea a transmis, după ce ultimatumul dat de PNL a expirat, că nu își depune mandatul, "indiferent de presiunile care se fac asupra mea". PNL a revenit cu un nou comunicat de presă în care amintește deciziile luate în ședința Biroului Politic Național din 15 iunie și susține că prin continuarea acestui demers, "Adrian Veștea se situează în afara Partidul Național Liberal".

"În ședința Biroului Politic Național din 15 iunie, Partidul Național Liberal a adoptat, în conformitate cu art. 111 din Statutul PNL, o serie de decizii obligatorii privind poziția partidului în actualul context politic.

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui guvern s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului.

PNL: Deciziile organismelor de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru toți membrii

PNL consideră că formula de guvernare propusă de Adrian Veștea conduce, în fapt, la formarea unui guvern condus și susținut de PSD, contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Național.

Potrivit art. 45 alin. (3) și art. 26 alin. (2) lit. b) din Statutul PNL, deciziile organismelor de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru toți membrii. Prin continuarea acestui demers împotriva hotărârilor adoptate de Biroul Politic Național, Adrian Veștea se situează în afara Partidul Național Liberal.

Reamintim că Biroul Politic Național a votat cu o majoritate clară împotriva participării PNL la un guvern cu PSD (39 voturi pentru, 10 împotrivă, 4 abțineri), împotriva susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea (41 voturi pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri) și pentru solicitarea adresată acestuia de a-și depune mandatul de premier desemnat (39 voturi pentru, 13 împotrivă, 3 abțineri)", a transmis PNL, într-un nou comunicat de presă.