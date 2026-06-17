Omul care a pus frână acordului UE-SUA. Cine este Bernd Lange, politicianul care l-a lăsat pe Trump să aștepte

Bernd Lange, parlamentar european. Sursa foto: Agerpres

Bernd Lange, un eurodeputat german, devenit o figură-cheie din Parlamentul European care a încetinit controversatul acord comercial UE-SUA, potrivit Politico.

Bernd Lange nu pare genul de om care ar putea să îl scoată ușor din sărite pe un președinte american. Social-democratul german în vârstă de 70 de ani este calm, metodic și se simte cel mai bine în sălile de comisie și pe coridoarele Parlamentului European. Totuși, în ultimele luni, președintele Comisiei pentru Comerț Internațional a Parlamentului a devenit principalul obstacol intern în calea unui acord comercial transatlantic pe care mulți eurodeputați îl consideră dezechilibrat și care, în opinia lor, expune Uniunea Europeană în mod periculos capriciilor lui Donald Trump, scrie Politico.

Omul care a încetinit acordul cu Trump

Acordul, încheiat în iulie anul trecut de Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la complexul său de golf din Turnberry, Scoția, a fost rapid transformat într-o declarație comună și aprobat de guvernele europene. Pentru Bruxelles, logica era simplă: să își respecte partea de angajament, să evite un război tarifar și să păstreze ceea ce mai rămăsese din stabilitatea transatlantică. Lange avea, însă, alte planuri.

Susținut de o coaliție de europarlamentari de centru-stânga, liberali și verzi, care nu au încredere în Trump și critică caracterul asimetric al acordului, Lange a folosit rolul Parlamentului în legislația de punere în aplicare pentru a cere garanții suplimentare. El a dorit să se asigure că UE își poate retrage concesiile dacă Washingtonul nu își respectă promisiunil, mai ales după ce Trump a amenințat cu anexarea Groenlandei și ulterior a amenințat Spania cu un embargo comercial pentru opoziția sa față de războiul american împotriva Iranului.

„Desigur, mulți au preluat narativul american: 'trebuie făcut rapid și imediat, indiferent ce conține'”, a declarat Lange pentru sursa menționată anterior. „Dar acesta nu este stilul meu”, a adăugat el.

Întârzierile de mai multe luni au alimentat frustrarea la Washington, până în punctul în care Trump a amenințat luna trecută că va majora și mai mult taxele vamale dacă UE nu își respectă promisiunile până la 4 iulie.

Blocul european a evitat însă această situație după ce instituțiile sale au ajuns la un compromis dificil, care a inclus unele dintre cererile esențiale ale lui Lange. Parlamentul European și-a dat aprobarea finală, marți, 16 iunie, pentru punerea în aplicare a acordului.

Politico a discutat cu mai mulți colegi actuali și foști ai lui Lange, colaboratori, diplomați și oficiali din Bruxelles, Paris și Germania pentru a afla mai multe despre omul care a construit această coaliție parlamentară. Pentru unii, el este un negociator metodic, încăpățânat și foarte protector cu dosarele sale, dispus să își împingă interlocutorii la limită pentru a obține un acord. Pentru alții, a mers prea departe, riscând să destabilizeze relația transatlantică.

Momentul Groenlanda

În baza armistițiului transatlantic din iulie anul trecut, UE a promis să adopte legislație pentru eliminarea taxelor la bunurile industriale americane. În schimb, Washingtonul a acceptat să plafoneze la 15% taxele pentru majoritatea exporturilor europene și să reducă tarifele pentru automobilele europene.

Ca eurodeputat responsabil de negocierea poziției Parlamentului privind această legislație, Lange a devenit rapid un actor decisiv în stabilirea - și încetinirea - ritmului negocierilor.

Primele fisuri au apărut în august, chiar înainte ca Bruxellesul și Washingtonul să publice declarația comună care consfințea acordul, când Trump a impus o taxă uriașă de 50% asupra a peste 400 de produse care conțineau oțel și aluminiu.

Însă adevăratul punct de cotitură a venit la începutul acestui an, când Trump a amenințat că va anexa Groenlanda, teritoriu aflat sub suveranitatea Danemarcei.

O decizie a Curții Supreme a SUA din februarie, care a anulat taxele inițiale ale lui Trump, precum și tensiunile transatlantice provocate de loviturile americano-israeliene asupra Iranului, au întărit determinarea coaliției lui Lange de a bloca procesul până când acordul putea fi făcut „rezistent la Trump”.

Această tergiversare a frustrat Partidul Popular European (PPE), cel mai mare grup politic din Parlament, din care fac parte Ursula von der Leyen și cancelarul german Friedrich Merz. PPE a susținut constant implementarea acordului pentru a oferi stabilitate mediului de afaceri european.

În opinia lui Željana Zovko, principalul negociator al PPE pe acest dosar, Lange a exagerat inutil. „Întreaga poveste a fost inutilă și ne-a adus în pragul unui război comercial”, a declarat ea pentru Politico.

„În loc să ne concentrăm pe securitate și pe relația cu China, ne-am certat pentru lucruri minore și am pierdut din vedere imaginea de ansamblu”, a adăugat aceasta.

Origini în centrul industrial al Germaniei

Scepticismul lui Lange față de acordul de la Turnberry este parțial influențat de locul său natal, Saxonia Inferioară, unde își au sediul constructorul auto Volkswagen și producătorul de oțel Salzgitter AG.

El considera taxele impuse de Trump asupra produselor care conțin oțel și aluminiu drept o încălcare gravă a armistițiului de la Turnberry. Mai important, acestea amenințau industrii care susțin mii de locuri de muncă în regiune.

După săptămâni de blocaj, reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, l-a asigurat într-o convorbire telefonică din martie că Washingtonul va acorda în curând excepții pentru anumite produse.

Această conversație a contribuit la depășirea opoziției lui Lange și a permis avansarea procedurii legislative.

Lange a crescut în Friesland, pe coasta Mării Nordului, într-o familie care deținea o benzinărie și un atelier auto. Această experiență i-a alimentat pasiunea pentru motociclete și automobile clasice. Fotografii cu prima sa mașină încă împodobesc pereții biroului său din Bruxelles.

De-a lungul anilor, a traversat Statele Unite pe motocicletă, inclusiv pe celebra Route 66.

„Îmi place această țară”, a spus Lange despre America. „Dar este profund divizată”, a adăugat el.

S-a înscris în Partidul Social-Democrat la 19 ani și și-a urmat tatăl în sindicatul IG Metall, cea mai mare organizație sindicală din Germania, cu care menține și astăzi legături strânse.

Un negociator dur, dar răbdător

Aceste rădăcini continuă să îi modeleze stilul politic și tacticile de negociere.

Deși nu este conflictual din fire, Lange poate ridica tonul în discuții private atunci când apără industria și forța de muncă europeană. Este, de asemenea, cunoscut pentru atenția sa obsesivă la detalii - fie că redactează amendamente legislative, fie că scrie poezii în felicitările de Crăciun.

Foști colegi spun că unul dintre punctele sale forte este disponibilitatea de a investi foarte mult timp atunci când este convins că are dreptate.

Criticii susțin însă că această abordare se transformă adesea într-o tactică de întârziere, care, în cazul acordului de la Turnberry, a riscat să provoace o criză transatlantică.

Chiar Lange recunoaște: „Presiunea timpului nu este prietenul meu preferat”.

Rolul de „polițist rău”

În negocierile dintre instituțiile UE, Lange a jucat adesea rolul de „polițist rău”, în timp ce comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a fost „polițistul bun”.

Lange a folosit influența Parlamentului pentru a cere garanții împotriva unor viitoare amenințări americane. El a dorit ca aplicarea acordului să fie condiționată de reducerea taxelor vamale americane asupra produselor derivate din oțel și a propus mecanisme prin care concesiile tarifare să poată fi suspendate dacă Trump ar amenința din nou integritatea teritorială a UE.

În final, Comisia și Consiliul au respins multe dintre aceste cereri, de teamă să nu provoace inutil Washingtonul.

Negocierile au devenit tensionate la sfârșitul lunii mai, după noi amenințări tarifare ale lui Trump. Au existat momente cu discuții aprinse și chiar amenințări cu părăsirea negocierilor.

În cele din urmă, Lange a acceptat un compromis.

Textul final prevede: Comisia Europeană poate suspenda acordul comercial dacă Washingtonul nu reduce până la sfârșitul lui 2026 taxele pentru produsele europene din oțel și aluminiu. Nu există însă nicio referire la protejarea integrității teritoriale a UE, iar termenul de expirare al acordului a fost împins până la sfârșitul anului 2029, mai târziu decât și-ar fi dorit el.

Deși victoriile sale sunt în mare parte politice și nu juridic obligatorii, ele creează presiune și responsabilitate politică de ambele părți ale Atlanticului și transmit un mesaj clar către un partener în care UE nu mai are încredere deplină, mai transmite publicația.

La final, Lange rezumă situația prin două versuri celebre ale formației The Rolling Stones: „Nu poți obține întotdeauna ceea ce îți dorești / Dar dacă încerci suficient de mult, obții ceea ce ai nevoie”.

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