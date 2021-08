În afară de cei 40 de tehnicieni și îngrijitoare angajate la serele primăriei, în ALPAB mai lucrează contabili, operatori date, șoferi sau marinari pe vaporașele din Herăstrău (ALPAB administrează lacurile, parcurile și baza de agrement a municipalității). Inspecția Muncii ar putea constata, dacă ar avea curiozitatea, dacă în fișa postului acestor oameni figurează toaletarea arborilor, stropitul gazonului sau curățatul trotuarelor. Oamenii mobilizați de Nicușor Dan în Cișmigiu erau normați să îngrijească serele, ca să nu dea Primăria Generală bani pe panseluțe și petunii din import, deci serele vor fi încredințate unor privați, când personalul e detașat la parcuri?

De întreținerea parcurilor se ocupa Compania Municipală Parcuri și Grădini, printr-un contract semnat de primarul general. Dar, pe modelul Clotilde Armand, primarul general a oprit plățile, a băgat compania în insolvență, iar după ce a lăsat bălăriile să sufoce spațiile verzi flutură soluția salvatoare: o firmă privată căruia să-i fie încredințat contractul.

Pregătire pentru externalizare

"Este un test pentru ALPAB. În funcţie de ce vor face săptămânile astea, vom decide dacă în viitor, după ce Compania Parcuri se închide, dacă o să continuăm cu ALPAB, prin muncitori angajaţi sau dacă o să externalizăm", a spus Nicușor Dan jurnaliștilor chemați la acțiunea de PR din Parcul Cișmigiu.

Cu circa 100 de angajați, cât are ALPAB, de la economistul-șef la mecanicul care acționează stăvilarul de pe râul Colentina, nu s-ar putea întreține nici măcar unul dintre marile parcuri, fără utilaje performante. Cișmigiul are 16 hectare, Herăstrăul 176, Tineretului peste 200, la care se adaugă spațiile verzi din fața unor clădiri emblematice (TNB, Sala Palatului etc). Ca utilaje, ALPAB nu are decât două-trei tractoare, deci nici din punct de vedere al personalului, nici tehnic, nu are cum să întrețină 3 milioane de metri pătrați de parcuri, să toaleteze mii de arbori care pun în pericol viața copiilor sau părinților care îi aduc în locurile de joacă, să întrețină dispozitivele aflate în aceste locuri de joacă (nu că le-ar controla ANPC, ceea ce oricum nu se întâmplă), să repare băncile etc.

Termenul de două luni, care se vehiculează în privința noului contract, nu este unul realist decât pentru o încredințare directă, fără licitație. Altfel, poate dura încă un an. Firma căreia îi va încredința Nicușor Dan zecile de milioane pentru îngrijirea parcurilor nici nu trebuie să facă mari investiții, dacă planul primarului general se va concretiza și acesta va lichida Compania Municipală. Utilaje în valoare de 20 milioane, achiziționate anul trecut, stau în țiplă și așteaptă să fie scoase la licitație de către ANAF. Greu de crezut că se vor bate persoanele fizice să cumpere mașini de spălat trotuarele, chilipir după faliment.

Modelul Armand, preluat de Nicușor Dan

Cum s-a ajuns ca parcurile bucureștene să fie invadate de buruieni, să nu se tundă iarba, sau să fie lăsată să se usuce, de ce nu s-au făcut lucrări de întreținere de aproape un an?

Administrația pentru Lacuri Parcuri și Agrement se ocupă cu ceea ce spune chiar numele: administrează proprietățile municipalității (parcuri, lacuri, stăvilare, vaporașe, leagănă etc). Compania Municipală trebuia să presteze serviciile de întreținere a parcurilor. Nici direct, nici prin ALPAB, din octombrie 2020 până în aprilie anul curent, primăria nu a dat bani pentru parcuri. Contractul, semnat de primar și validat de Consiliul General, nu a fost onorat. În luna mai a acestui an primăria a alocat 2 milioane, apoi încă 7 în luna următoare, în loc de aproape 40, cât ar fi fost necesare. Mai multe adrese au avertizat primarul general că, odată ce Compania este împinsă în faliment, utilajele pentru întreținerea parcurilor vor fi indisponibilizate și apoi vândute de către ANAF.

La fel ca primarul de la sectorul 1, Nicușor Dan motivează decizia de a nu-și achita obligațiile contractuale prin aceea că prețul este prea mare. Dacă în cazul lui Clotilde Armand vorbim despre o firmă privată, cu care are contract, în cazul Primăriei Generale compania cu prețuri mari este una…municipală. Adică Nicușor Dan poate regla situația, în Consiliu. Dacă nu are alte planuri.

Cât timp se joacă de-a curățenia prin Cișmigiu, cu personalul angajat pentru altceva, Nicușor Dan nu ia în calcul că s-ar putea întâmpla un accident la locurile de joacă sau pe aleile parcurilor, că malurile Herăstrăului stau să se surpe, nereparate de ani, că parcurile au devenit focare de infecție, cu gunoaie neridicate și șobolani, ascunși vederii doar de buruienile mai înalte decât copii.