Nicușor Dan cere bani de la PNRR pentru spații verzi și clădiri cu bulină roșie. Altele sunt însă prioritățile sufocante ale bucureștenilor

Nicușor Dan, primarul Municipiului București, descrie suspendarea PUZ-urilor de sector ca un punct de cotitură în dezvoltarea urbană a Bucureștiului. Cu o mâna ia, cu alta dă! După ce a luat PUZ-urile de sector de la primării, el vrea ca investiţiile în şcoli începute de municipalitate să fie preluate de primăriile de sector sau de Compania Naţională de Investiţii, din lipsă de bani la nivel de bani în bugetul pe 2021 al Bucureştiului. Însă, banii nu vor fi un impediment pentru primarul Capitalei în alte proiecte.

"Noi am început procesul de evaluare, dar nu l-am terminat"

La 44 de la cutremurul din 77, el afirma că Bucureştiul este capitala cea mai afectată de risc seismic din Uniunea Europeană şi în primele zece oraşe din lume și că s-a ajuns aici pentru că este o problemă pe care nu am conștientizat-o. Evaluarea clădirilor cu risc seismic este incompletă, potrivit acestuia. "Noi am început (...) procesul de evaluare, dar nu l-am terminat", a mai spus Nicuşor Dan, conform Agerpres. În acest context, dorește să ia totul de la zero, vrând desființarea companieo municipală care se ocupă de consolidarea clădirilor cu risc seismic: "Este voinţa mea şi a majorităţii din Consiliul General ca această companie să fie desfiinţată.”

Planul pe un an al lui Nicușor Dan ar fi următorul: ”Problema cea mai mare este că noi, ca administraţie, nu am reuşit până la acest moment să avem un inventar al clădirilor cu risc seismic dintre cele care sunt potenţial cu risc seismic. Aşa, vorbind grosier, orice clădire construită înainte de 1940 care are mai mult de trei-patru etaje este potenţial cu risc seismic. Şi noi n-am reuşit să ne ducem peste ele, să le expertizăm".



Nicuşor Dan a vorbit şi despre planurile Primăriei ce privesc lucrări de expertizare sau consolidare de clădiri cu risc seismic: "În acest an vrem să lămurim situaţia celor aproximativ 30 de clădiri care sunt în diferite stadii, unele începute prin 2005, astfel încât să ajungem să fim cu ele într-o situaţie cât mai apropiată de consolidare (...) În ceea ce priveşte expertizarea, care este o mare problemă, să expertizăm aproximativ 500.000 de metri pătraţi de construcţie", mai arată sursa citată.

”Nu este clar în acest moment dacă prin PNRR se vor finanţa doar clădiri publice sau şi clădiri private. Proiectul nostru, aşa cum este acum, vizează doar nişte clădiri publice care sunt emblematice pentru Bucureşti", a menționat Nicușor Dan.

”Sper ca Guvernul să înţeleagă”

Salvarea vine de la PNRR, după cum a declarat astăzi primarul.

Nicușor Dan a spus că sunt poriecte de investiții majore pe care le-a propus către PNRR, precum ”mobilitate, adică trafic rutier, protecţia mediului, sănătate, termoficare, educaţie şi protecţie socială”.

”E o oportunitate extraordinară pentru Bucureşti să se dezvolte prin PNRR. Sper ca Guvernul să înţeleagă necesitatea unei alocări substanţiale pentru Bucureşti. Primăria Capitalei a depus către Ministerul Fondurilor Europene proiecte care însumează 7 miliarde de euro. (...) Mi-aş dori cât mai multe dintre ele să fie finanţate prin acest mecanism PNRR" a spus Nicușor Dan, într-o conferință de presă.

Primarul vorbește și despre bani. Deși în presă s-a rostogolit că primarul a alocat 1 miliard de euro, afirmația lui Nicușor Dan a fost că au proiecte ale căror valoare însumează această sumă: ”Avem un set de proiecte pentru termoficare, ele însumează un miliard de euro şi se referă la modernizarea reţelei, atât principală, cât şi secundară”.

Alături de acest miliard de euro, se mai cer de la Guvern 900 de milioane de euro pentru ”Plămâni verzi pentru București”, adică mai multe spații verzi.



Un alt proiect la care s-a referit primarul general se intitulează "Dâmboviţa, axă creativă a oraşului", care presupune amenajarea râului şi crearea unor facilităţi academice de IT şi tehnologie.





Adevăratele probleme ale Bucureștiului

Deși proiectele sună frumos, mai ales pentru tineri, până a ajunge în punctele prioritate pentru Nicușor Dan, bucureștenii stau într-un trafic infernal ori înghesuiți în mijloace de transport în comun.

Traficul infernal din București, care nu își găsește rezolvarea de ani buni, lipsa de apă caldă și căldură, gunoaiele și alte resturi arse în miezul nopții care poluează aerul din Capitală continuu sunt prioritățile care ar trebui rezolvate în orice capitală europeană, pentru că degeaba înfrumusețăm pe alocuri, dacă nu rezolvăm cele mai importante probleme.