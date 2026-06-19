Nicușor Dan, anunțurile zilei de la Bruxelles. Update: Președintele a spus de ce l-a desemnat pe Adrian Veștea / livetext / video

Președintele Nicușor Dan face declarații, vineri, la Bruxelles.
Președintele Nicușor Dan face declarații la Consiliul European, la Bruxelles, vineri, 19 iunie 2026.
- Eu nu fac jocuri de partid. Nu este mandatul meu. Mandatul meu se bazează pe menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei căderi economice bruște. Am avut o încercare cu domnul Tomac, pe baza informațiilor repetate pe care le-am obținut în dialogul cu partidele și am fost convins că va trece. Am avut niște surprize și atunci am ales varianta pe care eu am considerat-o cu cele mai mari șanse de a trece în Parlament în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o variantă de majoritate.
- România s-a stabilizat, dar dacă ne uităm la dinamica internă și poziționarea partidelor, analiza e foarte complicată. Este o algere pe care mi-o asum și în baza informațiilor pe care le-am avut avea cele mai mari șanse să treacă în Parlament.
- Domnul Veștea are foarte multe calități care-l recomandă. A lucrat cu bugete, cu fonduri europene, care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize. Domnul Veștea, în nenumărate rânduri de alegeri, a câtșigat detașat, ceea ce înseamnă că e serios.
- Faptul că niște elemente a căror legătură e absolut întâmplătoare a stârnit patimă, înseamnă că există o uriașă stare de tensiune în societatea noastră. Opinia mea e că e așa de multă tensiune încât orice se întâmplă și ar putea să sune a ceva e motiv ca oamenii să se revolte. De aceea mereu am îndemnat la calm. Suntem într-o criză politică, avem niște partide care nu-și mai vorbesc, ceea ce nu e normal, însă nu e deloc o criză a statului.
- În cazul domnului CIucu, în sfârșit nu mai avem stenograme din dosare. Ani de zile noi făceam justiția la televizor și în ziare înainte ca procurorul să scrie rechizitoriul. Pot să constat că nu au mai existat scurgeri din dosare în opinia publică. Ăsta este un pas înainte. Decizia de la Tribunalul Ilfov, a căpătat la anumiți oameni care se exprimă în spațiul public efecte apocaliptice. E insignifiantă!
- Atributul meu constituțional e să nominalizeze. Între acest moment și cel în care guvernul ajunge la vot, orice declarație cu privire la acest proces poate să fie considerată o intervenție neconstituțională. De aceea sunt rezervat în a dat explicații detaliate.
- Am dat un mandat și am speranța că partidele păro-occidentale vor vota primul-ministru pe care l-am desemnat.
- Eu cred că nu e sănătos să începem campania electorală acum. Încerc să fac tot ce ține de mine ca conflictele între partide să nu se acutizeze.
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- Există o simplicare a bugetului Uniunii Europene.
- Pe politica agricolă comună și coeziune, interesul nostru e ca volumul să fie cât mai mare, pentru că în felul ăsta putem să reparăm decalajele de dezvoltare cu alte țări din UE.
- Interesul nostru este ca moul de utilizare a fondurilor să fie cât mai flexibil. Este o dezbatere despre cât de mulți ani să se prelungească accesarea de fonduri europene.
- Un alt interes este ca și avansurile pe proiecte și procentele cu care vin fondurile europene să fie cât mai mari. Noi vrem ca fiecare țară să își definească programul său național cât mai liber.
- Miza noastră este ca în această competiție de excelență să existe spațiu și pentru țări mai puțin dezvoltate, cum este România. Suntem optimiști că din banii de competitivitate vor veni bani și pentru companii și grupuri de cercetători din România.
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