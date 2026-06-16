Negocieri de culise pentru viitorul Guvern. Bolojan, Kelemen Hunor și Fritz au convenit două scenarii - surse

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Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz s-au întâlnit marți dimineață, într-un cadru restrâns, pentru a-și armoniza pozițiile politice și pentru a stabili propunerile pe care urmează să i le prezinte președintelui Nicușor Dan în vederea depășirii blocajului politic.

Potrivit unor surse politice, Ilie Bolojan ar fi adoptat o poziție mai flexibilă în noul context politic, inclusiv din postura de președinte al PNL. Acesta ar fi renunțat la ideea ca partidul să îi solicite din nou nominalizarea pentru funcția de premier, pentru a facilita deschiderea unor negocieri cu PSD și refacerea unei colaborări între cele patru partide pro-europene.

Potrivit surselor politice, cei trei lideri pornesc de la premisa că nici Adrian Veștea, a doua variantă de premier luată în calcul de Nicușor Dan, nu ar reuși să obțină susținerea necesară în Parlament. În acest scenariu, negocierile s-ar întoarce la Palatul Cotroceni, în condițiile în care o majoritate care să excludă AUR nu poate fi construită fără colaborarea celor patru partide pro-europene.

În acest context, liderii PNL, USR și UDMR ar fi convenit să meargă la Cotroceni cu două propuneri comune.

Prima variantă presupune desemnarea lui Sorin Grindeanu, președintele PSD, pentru funcția de prim-ministru. Un astfel de guvern ar putea beneficia de susținerea parlamentară a PNL, USR și UDMR printr-un acord politic care să vizeze principalele obiective strategice ale României, precum implementarea PNRR, programul SAFE sau procesul de aderare la OECD.

A doua variantă analizată presupune formarea unui guvern minoritar alcătuit din PNL, USR și UDMR, condus de o altă persoană decât Ilie Bolojan. Acest executiv ar urma să primească sprijin parlamentar din partea PSD, în baza unui acord politic similar celui prevăzut în primul scenariu, centrat pe obiectivele majore ale României.

Potrivit surselor citate, în cadrul întâlnirii de marți dimineață nu au fost discutate nume concrete pentru funcția de premier care să fie înaintate președintelui Nicușor Dan. Totuși, cei trei lideri ar fi convenit că Ilie Bolojan nu ar trebui să se regăsească printre variantele propuse, în încercarea de a debloca negocierile politice. Sursele mai susțin că relația dintre liderul PNL și șeful statului s-a deteriorat semnificativ în ultima perioadă, ceea ce face puțin probabilă o nouă nominalizare a lui Bolojan pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit surselor citate, Ilie Bolojan ar fi ajuns la concluzia că o atitudine mai flexibilă și renunțarea la pretenția de a ocupa funcția de premier ar putea facilita reluarea dialogului cu PSD și deschiderea negocierilor pe una dintre variantele aflate acum pe masă.