Marcel Ciolacu este convins că PSD va conduce România și după alegerile din 2024: ”Cu PNL sau fără PNL”

”Dacă vom avea maturitatea de a ne respecta ca şi parteneri - şi eu cred că nu există altă soluţie până în 2024, decât actuala coaliţie politică - vom avea o şansă şi după 2024. PSD va conduce România şi după 2024, indiferent dacă cu PNL sau fără PNL", a afirmat preşedintele PSD.



Marcel Ciolacu a subliniat, în acelaşi cadru, că partidul va obţine peste 40% la alegerile parlamentare, contrazicându-l astfel pe liderul PSD Bacău, Dragoş Benea, care spusese anterior că social-democraţii au ales intrarea la guvernare şi au pierdut şansa să mai obţină un astfel de scor.



"Vorbea Dragoş că în 2024 am fi avut de ales să avem 40% la alegeri şi am ales totuşi să nu avem 40% şi să intrăm la guvernare şi să dăm această coerenţă actului de guvernare şi o eficienţă categoric aşteptată atât de către români cât şi de mediul de afaceri. Nu sunt aşa convins! Eu sunt ferm convins că, împreună, în echipă, vom depăşi 40% în 2024 chiar dacă ne-am implicat la guvernare", a mai spus liderul PSD.



Marcel Ciolacu a participat, sâmbătă, la Bacău, la conferinţa de alegeri a filialei judeţene a PSD, eurodeputatul Dragoş Benea fiind ales pentru încă un mandat în fruntea acestei organizaţii.

Citește și:



Amenințarea lui Ciolacu: Să nu mi se ceară înlocuiri pe nedrept, atunci parteneriatul va lua sfârşit

„Acest Guvern şi această coaliţie trebuie cel puţin până în anul 2024 să fie funcţionale pe această construcţie politică. Nu există altă construcţie politică. Am văzut oamenii noi de la USR de ce au fost în stare şi au văzut şi românii. Dar asta nu înseamnă că cineva îşi va putea permite să atace vreun coleg de-al nostru, indiferent dacă este sau nu membru al Guvernului, să nu spună adevărul”, a spus, vineri, președintele PSD, Marcel Ciolacu.

„Sunt unul dintre cei care am riscat foarte mult când am solicitat votul colegilor mei să intrăm la guvernare. Nu îmi pare rău că am făcut acest lucru, fiindcă lucrurile au mers înainte şi am ieşit dintr-o zonă foarte întunecată a României. Să nu mă enerveze să îmi aduc aminte exact de toate cifrele din pandemie şi de dezastrul din pandemie şi până să mai răspundă, întâi să dea explicaţii pentru miliardul ăla furat numai la vaccinuri şi eu încep să fiu mulţumit. Să nu mă facă să îmi pară rău că v-am rugat să votaţi să intrăm la guvernare, să ne asumăm o asemenea responsabilitate în cea mai mare criză prin care trece România după al Doilea Război Mondial, pentru că o să venim cu toţii şi o să spunem toate adevărurile.

Nu vreau nici să intre România într-o zonă de instabilitate politică, nici economică. Dimpotrivă, vreau să construiesc cu Nicolae Ciucă. Suntem amândoi conştienţi de responsabilitatea pe care o avem în acest moment, dar vreau ca colegii mei să fie respectaţi şi nu să fie atacaţi pe nedrept. Să nu mi se ceară înlocuiri pe nedrept, fiindcă în acel moment parteneriatul nostru va lua sfârşit”, a mai spus Marcel Ciolacu.

PSD, mari schimbări la alegerile prezidențiale. Ciolacu, detalii despre candidatul din 2024

Marcel Ciolacu nu exclude ca la alegerile prezidențiale PSD să aibă un candidat din exteriorul partidului.

„Am spus că nu vreau să scot această opțiune. Da (n.r. sunt suficienți oameni în PSD dintre care s-ar putea alege), dar nu mai vreau să... Există o teorie că devii prizonierul șanțului pe care îl sapi. Eu nu vreau să devin prizonierul acestui șanț și am zis că este cazul ca PSD să găsească o altă abordare”, a spus Marcel Ciolacu la DCNewsTV.

Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News