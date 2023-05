Maia Morgenstern împlinește 61 de ani. Victor Ioan Frunză: Consacrarea și constanța valorii au transformat-o în personaj

Maia Morgenstern este o actriță românească de film și scenă, descrisă drept un simbol al teatrului și filmului românesc. În lumea vorbitoare de limbă engleză, ea este probabil mai cunoscută pentru rolul Mariei, mama lui Isus, din filmul lui Mel Gibson - „The Passion of the Christ”. În România, ea este cunoscută la nivel național încă din 1992, rolul Nelei în Balanța, un film cunoscut în Statele Unite sub numele de Stejarul, plasat în zilele de scădere a României comuniste.

Născută în București, într-o familie de evrei, a absolvit Academia de Film și Teatru din București în 1985. Apoi a jucat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț; până în 1988, iar la Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti 1988-1990. Din 1990-1998 a fost membră a Companiei Teatrului Național din București, iar din 1998 a Teatrului Bulandra, tot în București; în plus, continuă să joace la Teatrul Evreiesc de Stat și la alte teatre din București și în alte părți din România.

Morgenstern a apărut în numeroase filme, în primul rând în roluri în limba maghiară și română. În „Patimile lui Hristos”, ea joacă un rol în aramaică, dar precum ceilalți actori din distribuția acelui film, pur și simplu și-a memorat replicile fonetic.

Numele ei, Morgenstern, înseamnă „Steaua dimineții” în germană, un titlu al Fecioarei Maria, personajul pe care l-a interpretat în Patimile lui Hristos. Mel Gibson, un catolic tradiționalist devotat, a considerat acest lucru de mare importanță atunci când a ales-o. În interviuri, ea a apărat filmul împotriva acuzațiilor de antisemitism, spunând că marele preot Caiafa este înfățișat nu ca un reprezentant al poporului evreu, ci ca un lider al instituției, adăugând că „Autoritățile de-a lungul istoriei au persecutat indivizi cu idei revoluţionare”.

A fost căsătorită de două ori și are 3 copii: Tudor Aaron, Eva Leea Cabiria și Ana Isadora.

Victor Ioan Frunză: Artistă a patrimoniului evreiesc și românesc deopotrivă

„1 Mai, ziua Muncii dar și ziua de naștere a doamnei Maia Morgenstern, artistă a patrimoniului evreiesc și românesc deopotrivă. În timp, consacrarea și constanța valorii au transformat-o în personaj: Maia. Îi urez Maiei să strălucească în lumina dimineții, așa cum numele ei menește. Luceafărul să o călăuzească pe drumul Dreptății, al Adevărului și al Libertății”, a scris directorul de scenă Victor Ioan Frunză, pe contul său de Facebook.

