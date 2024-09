Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 19 septembrie, 2024. Report de peste 6,14 milioane de euro la Loto 6/49

LOTO. Joi, 19 septembrie, 2024 au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 15 septembrie, Loteria Română a acordat peste 45.200 de castiguri in valoare totala de peste 15,41 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 30,58 milioane de lei (peste 6,14 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 10,10 milioane de lei (peste 2 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 339.000 de lei (peste 68.100 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 585.400 de lei (peste 117.700 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 155.800 de lei (peste 31.300 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 957.800 de lei (peste 192.500 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 36.200 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 154.000 de lei (peste 30.900 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea principala Joker s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 11.845.622,10 lei (2,38 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 23-007 din Giurgiu si a fost completat cu doua variante la Joker, pretul acestuia fiind de 24,5 lei.

LOTO. La tragerea principala Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 65.844,40 lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe joaca.loto.ro.

LOTO. La tragerea principala Loto 6/49 s-au inregistrat sapte castiguri la categoria a II-a in valoare de 58.618,21 de lei fiecare. Biletele norocoare au fost jucate dupa cu urmeaza: la o agentie din Targu-Mures, la o agentie din Bucuresti, sector 1, online pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro si restul de patru bilete au fost jucate prin aplicatia amparcat.

Numere extrase joi, 19 septembrie, 2024

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News