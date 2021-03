Loto 6/49. Rezultatele TRAGERILOR SPECIALE LOTO ALE PRIMĂVERII

LOTO. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

LOTO. Report la Joker la categoria I de peste 4,37 milioane de euro

LOTO. La tragerile loto de joi, 4 martie, Loteria Romana a acordat peste 18.900 de castiguri in valoare totala de peste 900.000 de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 3 milioane de lei (peste 615.700 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,58 milioane lei (peste 529.000 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 21,36 milioane de lei (peste 4,37 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 173.000 de lei (aproximativ 35.500 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,14 milioane de lei (aproximativ 233.800 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 120.700 de lei (peste 24.700 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 95.700 de lei (peste 19.600 de euro). La Super Noroc, este in joc un report cumulat in valoare de peste 28.800 de lei.

Numerele extrase duminică, 7 martie, 2021

Loto 6/49

Loto 6/49 suplimentară

Loto 5/40

Loto 5/40 suplimentară

Joker

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus