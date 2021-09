Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 9 septembrie, 2021. Report record la Joker

LOTO. La tragerile de duminică, 5 septembrie, Loteria Romana a acordat 28.700 de câștiguri în valoare totală de peste 2,12 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2,77 milioane lei (peste 562.000 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,15 milioane lei (peste 436.000 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 29,78 milioane lei (peste 6 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 736.700 de lei (peste 149.000 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report de aproximativ 631.000 de lei (aproximativ 127.700 de euro).

LOTO. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 296.600 de lei (peste 60.000 de euro). La Super Noroc la categoria I este in joc un report in valoare de peste 199.400 de lei (peste 40.300 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 3.600 de lei.

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea Noroc de duminica, 5 septembrie, s-a castigat premiul de categoria N-3 in valoare de 235.637,58 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Constanta si a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.

De asemenea, la tragerea Joker de duminica, 5 septembrie, la categoria a III-a, s-au inregistrat patru castiguri a cate 75.717,56 lei. Un bilet fost jucat la o agentie din Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti si a fost completat cu doua variante simple la Joker. Al doilea bilet a fost jucat la o agentie din Ploiesti si a fost completat cu doua variante simple la Joker si o varianta la Noroc Plus. Al treilea bilet a fost jucat la o agentie din Macin, judetul Tulcea si a fost completat cu 140 de variante la Joker si 8 variante la Noroc Plus. Pe langa premiul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obtinut inca un castig de categoria a III-a, 38 de castiguri de categoria a IV-a, 4 castiguri de categoria a V-a si 76 castiguri de categoria a VI-a, in total 181.049,86 lei.

Numerele extrase, joi, 9 septembrie, 2021:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus