Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 6 mai, 2021

LOTO. La Tragerile Speciale Loto ale Sarbatorilor de Pasti care au avut loc sambata, 1 mai, Loteria Romana a acordat 65.741 de castiguri in valoare totala de peste 5,3 milioane lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 10,75 milioane lei (peste 2,18 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,28 milioane lei (peste 260.500 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 26,75 milioane lei (peste 5,43 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 279.600 de lei (aproximativ 57.000 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 837.400 de lei (peste 170.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 32.000 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 80.500 de lei (peste 16.300 de euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 25.700 de lei.

Numerele extrase, joi, 6 mai, 2021

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus