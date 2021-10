Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de duminică, 7 octombrie, 2021. La Joker, report de peste 6,12 milioane de euro

LOTO. La tragerile de duminică, 3 octombrie, Loteria Romana a acordat 26.630 de câștiguri în valoare totală de peste 1,92 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 5,96 milioane lei (peste 1.2 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,53 milioane de lei (peste 511.400 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 30,29 milioane lei (peste 6,12 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 627.100 de lei (peste 126.700 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 56.500 de lei

LOTO. La Loto 5/40 la categoria a II-a este in joc un report de peste 38.300 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 15.700 de lei.

LOTERIA ROMÂNA ÎȚI SCHIMBĂ VIAȚA!

La tragerea Loto 5/40 de duminica 3 octombrie, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 332.832,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bucuresti.

La tragerea Loto 6/49 de duminica 3 octombrie, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 151.733,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Targoviste, judetul Dambovita.

Numerele extrase, joi, 7 octombrie, 2021:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus